الحكاية مش ناقصة.. فسخ العقد + رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات طبقًا لقرارات الوزارة “خد بالك”

فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء حيث في تقريرنا الحصري، سنتناول مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض المستهلكين فيما يتعلق بفواتير الكهرباء ورفع العداد، يهدف هذا التقرير إلى توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تحدد العلاقة بين الشركات والمستهلكين. تعتبر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حذرت من عواقب تجاوز القواعد والقوانين، حتى فسخ التعاقد مع المتجاوزين عن القواعد والتعليمات المحددة، لذا، يجب على المستهلكين الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالاستهلاك الكهربائي لضمان استمرارية الخدمة وتجنب المشاكل المحتملة.

حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء

تعتبر قضايا فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء أمورًا مهمة تشغل اهتمام المستهلكين. في حالة تجاوز المستهلك للأحمال المتفق عليها دون إخطار شركة توزيع الكهرباء، قد يتعرض للتعرض لبعض الإجراءات التي يجب أن يكون على دراية بها. يتمثل بعض هذه الإجراءات في ما يلي:

منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح.

حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب المستهلك، يتم إخطاره بأنه سيتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو منذ تاريخ التعاقد.

يؤدي قيام المستهلك بإزالة الموقع المتعاقد عليه لتوريد التغذية الكهربائية.

إذا أراد المستهلك إنهاء التعاقد مع الشركة، يجب عليه الإبلاغ عن طلبه والمراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في حالة تأخر المستهلك في سداد قيمة المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة، يمكن اتخاذ إجراءات بحقه.

يجب على المستهلك الالتزام بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية يتسبب بها نظام الأحمال الخاص به على الشبكة المغذية أو على المستهلكين الآخرين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

بعد معرفة حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء والتي يجب عليك تجنبها، نقدم لكم خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل:

– عند زيارة الموقع الإلكتروني، اضغط على أيقونة الخدمات الموجودة في الصفحة الرئيسية.

– بعدها، قم باختيار أيقونة الاستعلام واكتب اسم صاحب العداد واسم العداد، وكذلك رقم العداد المكون من عشرة أرقام.

– أثناء التسجيل، يتوجب عليك تحديد المحافظة التي يتواجد فيها العداد.

– بعد ذلك، قم بالضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بقيمة الفاتورة خلال شهر أغسطس للعام الحالي.

– ستجد أيضًا صفحة توضح جميع خيارات الدفع المتاحة، بما في ذلك زيارة أقرب فرع، الدفع الإلكتروني، الدفع الفوري، أو استخدام خدمة فودافون كاش.