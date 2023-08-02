إزالة الأحياء في جدة.. أسماء المناطق والأحياء التي ستزال في هذه المدينة

قائمة إزالة أحياء مدينة جده، تعمل المملكة العربية السعودية بكامل جهدها من أجل القيام بتطوير وتحسين جميع الأحياء العشوائية التي ما زالت هي العقبة الأساسية أمام العديد من المواطنين، إضافة إلى أن ذلك يكون ضمن الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، هذا و أنه سوق نوضح لكم جميع الأحياء والمناطق التي سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة لكي يتعرف عليها الجميع.

خريطة إزالة أحياء مدينة جده

حددت أمانة مدينة جده في المملكة العربية السعودية، الأحياء التي سيتم إزالتها وكذلك المناطق العشوائية التي حددتها الجهات المختصة من أجل البدء في إزالتها وفقًا لما هو أتي:-

حي اليمانية الذي يبلغ عدد سكانه إلى 49210 نسمة.

القريات ويبلغ عدد السكان إلى 10850 نسمة.

حي الثغالبة وهو يبلغ عدد السكان فيه إلى 10745 نسمة.

حي الفهد.

حي غليل.

حي بترومين.

ألوان خريطة جدة الذكية

حددت أمانة جددة الألوان التي تختص بكل مرحة من مراحل الإزالة في جميع أنحاء مدينة جدة وفقًا لما يلي:-

اللون الأحمر وهو يُشير إلى المرحلة الأولى.

بينما اللون البرتقالي يُشير إلى المرحلة الثانية.

في حين أن اللون الأصفر يُشير إلى المرحلة الثالثة.

إضافة إلى أن اللون الأزرق يكون للمرحلة الرابعة.

بينما اللون الأخضر وهو الأخير يُشير إلى مرحلة التطوير.

عيوب المناطق العشوائية

من عيوب المناطق العشوائية التالي:-

عدم وجود بنية تحتية في المناطق العشوائية داخل مدينة جدة.

المناطق العشوائية ليس بها مخططات.

عدم وجود شبكات صرف صحي.

تكثر الجرائم والفقر والسرقات.

هدف إزالة الأحياء العشوائية

جاءت كل هذه الإزالات داخل المملكة العربية السعودية، لتواكب التطوير والتحديث وفق الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، إضافة إلى أن ذلك يُساهم في الارتقاء بشكل كبير بالبنية التحتية التي يبحث عنها العديد من المواطنين في جميع محافظات ومدن المملكة، وهي تبدأ من لإزالة الأحياء العشوائية.