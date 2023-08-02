هنا كشوف pdf.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا البصرة والكرخ والرصافة وجميع المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023، من المقرر أن يتاح استخراج نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات خلال أيام من الآن، حيث أوشكت نتائج السادس الاعدادي 2023 على الظهور فوفقا لتصريحات تم تداولها سابقا فمن المقرر أن تعلن نتيجة 6 اعدادي العراق قبل حلول العاشر من شهر آب الحالي، ولذا تقدم لكم أسرة “البديل” رابط موقع نتائجنا استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 علمي وادبي بسهولة بشكل الكتروني، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

خلال مؤتمر صحفي سيتم الكشف عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 قريبا بعد أن تعلن كافة الكنترولات عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها داخل الكشوفات استعدادا لارسالها إلى السيد الوزير ليقوم باعتمادها واعلان نسبة النجاح في كل فرع، وكذلك اعلان قائمة الاوائل من البنين والبنات في تلك المرحلة ليتم تكريمهم ومنحهم الهدايا القيمة لاحقا، واليكم خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023.

قم بالضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجانب اسم محافظتك.

خلال ثواني سيتم تنزيل الملف على جهازك.

الآن قم بفتح الملف والبحث عن اسمك.

ستجد درجاتك بجانب اسمك في كل المواد.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

وعبر قناتها الرسمية على تطبيق “تليجرام” أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الاعدادي 2023 ستعلن في أي وقت بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث يمكن حينها الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 في محافظات العراق بأسرها “الكرخ، الرصافة، القادسية، ذي قار، السلمانية، بابل،…”، ومن خلال التعليقات يمكنك الآن ترك كافة بياناتك لنجلب لك النتيجة فور اعتمادها بشكل مجاني.

يمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 خلال الايام القادمة بعدما يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير، حيث لاتزال أعمال تجميع الدرجات مستمرة داخل جميع الكنترولات حتى تلك اللحظة، حيث تسعى الوزارة ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان من الدرجات.

الالاف من الطلاب ينتظرون الكشف عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال تجميع الدرجات، ليتم ارسال كشوفها إلى مكتب السيد الوزير بعد ذلك استعدادا لاعتمادها ورفعها عبر موقع نتائجنا وعدد من المواقع المتخصصة.