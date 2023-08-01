إضافة 10 درجة لطلبة الثالث متوسط 2023 تُثير فرحة أولياء الأمور أول رد حاسم من وزارة التربية العراقية

قام عدد كبير من أولياء الأمور في العراق، بنشر العديد من المناشدات المختلفة وذلك بإضافة 10 درجات رأفة لجميع طلبة الثالث متوسط 2023، وهم في حالة انتظار من أجل استجابة وزارة التربية العراقية لهم، حيث إنه لم يتم إضافة هذه الدرجات إلى الآن، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات وليست حقيقة مؤكدة كما تداولها البعض، لذلك يجب على جميع الطلبة وأولياء الأمور الابتعاد عن الأخبار الغير صحيحة والتأكد منها عبر المواقع الرسمي الموثقة ومن بينها وزارة التربية وموقعها الرسمي.

هل يوجد قرار 10 درجات الثالث متوسط 2023

في العام الماضي، استجابة وزارة التربية العراقية لمثل هذه المناشدة من أجل إضافة عشر درجات رأفة لجميع الطلاب المكملين في الدور الأول بالصف الثالث متوسط 2023، فضلاً عن أن هناك تحركات كبيرة من قبل اللجنة المركزية التابعة للوزارة للبحث في هذه المناشدة التي ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومع إعلانها لنتائج الصف الثالث متوسط، مع العلم أن نسبة النجاح بلغت نحو 50% في اللغة العربية، وعند إضافة 10 درجات سيتم احتسابها لجميع الطلبة الذين حصلوا على مجموع 45 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2023 في العراق وفقًا لما يلي:-