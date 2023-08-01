“عاجل” قرار جديد بصرف ثلاثة أشهر دفعة واحدة.. بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر أغسطس لعام 2023

تزامنًا مع بدء صرف معاشات شهر أغسطس اليوم لعام 2023 لأصحاب المعاشات أعلنت الحكومة المصرية عن صرف ثلاثة أشهر دفعة واحدة مما دفع الكثيرين للبحث حول قيمة هذه الدفعة بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة التفاصيل التي تخصها، حيث تسعى الحكومة في توفير العديد من الأمور تسهيلاً على المواطنين الوقت والجهد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

صرف ثلاثة أشهر دفعة واحدة

قانون المعاشات المصري والتأمينات الاجتماعية أعلن عن مفاجأة لأصحاب المعاشات بالتزامن مع بدء الصرف اليوم وهي صرف ثلاثة أشهر دفعة واحدة، حيث بدأت كافة المنافذ الخاصة بالصرف المنتشرة في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية في صرف المعاشات لمستحقيها اليوم الموافق 1 أغسطس، وتجدر الإشارة إلى إن سيتم صرف صرف 3 أشهر مرة واحدة في حال وفاة صاحب المعاش فهي تصرف كنفقات جنازة وأيضًا تصرف للأرمل أو الأرملة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الخاص بالمعاش سيتم صرفه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المُستحق للشخص عن أيام العمل الخاص به.

زيادة معاشات أغسطس

تم بدء صرف زيادة المعاشات بناءً على قرار صدر في أبريل الماضي لعام 2023 بواقع 15% لذا أصدر عبد الفتاح السيسي قرار بتلك الزيادة لأصحاب المعاشات ولكن تختلف قيمة الزيادة على حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه الشخص، حيث تتراوح نسبة الزيادة ما بين 175 وحتى 1365 لكافة الأشخاص، ومستمرة الزيادة حتى وقتنا هذا لكي توفر حياة كريمة للمواطنين.