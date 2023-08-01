عاجل إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023/2024 لمؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

المجلس الأعلى للجامعات هو المخول لتحديد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات بجميع الكليات على مستوى الجمهورية وذلك بعد إن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023، وبدأ العديد يترقب مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات حيث تم عقد اجتماع المجلس الأعلى في مقر الجامعة في مطروح لمعرفة آخر المستجدات في تنسيق الجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وسوف نتعرف على التفاصيل خلال الفقرات التالية.

تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2023

اصدر المجلس الأعلى للجامعات عدة قرارات قبل بدء المرحلة الأولى 2023 وتتمثل القرارات من خلال رابط التنسيق فيما يلي:

اعتماد النسخة النهائية للإطار العام المحدث للوائح كلية الطب البشري في الجامعات.

إرسال اللوائح الجديدة بشكل سريع بعد ان يتم تعديلها حتى يستطيع المجلس الأعلى الموافقة عليها

بداية الدراسة في كليه الطب الطبيعي في جامعة السويس.

استكمال الدراسة في كليه الحاسبات والمعلومات في جامعة دمنهور.

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قد أكد أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 تم اعتماده لأنه مقرر بأنه سيكون بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة مباشرة والتي تم الكشف عنها بالفعل، وبالتالي أعلنت الوزارة على الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 في التنسيق اعتباراً من يوم السبت 5 أغسطس من خلال وزارة التعليم والتعليم الفني، كما أوضحت الوزارة إن المرحلة الأولى للجامعات سوف يكون التقديم إليها إلكترونيا عبر رابط الوزارة الرسمي والتسجيل بها بعد إدخال البيانات.