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عاجل إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023/2024 لمؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الثانوية الشعبة العلمية والهندسية والأدبية

emyمنذ 9 دقائق
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عاجل إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى
عاجل إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى

المجلس الأعلى للجامعات هو المخول لتحديد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات بجميع الكليات على مستوى الجمهورية وذلك بعد إن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023، وبدأ العديد يترقب مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات حيث تم عقد اجتماع المجلس الأعلى في مقر الجامعة في مطروح لمعرفة آخر المستجدات في تنسيق الجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وسوف نتعرف على التفاصيل خلال الفقرات التالية.

تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2023

اصدر المجلس الأعلى للجامعات عدة قرارات قبل بدء المرحلة الأولى 2023 وتتمثل القرارات من خلال رابط التنسيق فيما يلي:

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023
الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023
تنسيق الثانوية العامة 2023 عملي رياضة
تنسيق الثانوية العامة 2023 عملي رياضة
  • اعتماد النسخة النهائية للإطار العام المحدث للوائح كلية الطب البشري في الجامعات.
  • إرسال اللوائح الجديدة بشكل سريع بعد ان يتم تعديلها حتى يستطيع المجلس الأعلى الموافقة عليها
  • بداية الدراسة في كليه الطب الطبيعي في جامعة السويس.
  • استكمال الدراسة في كليه الحاسبات والمعلومات في جامعة دمنهور.
تنسيق الثانوية العامة 2023
تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى
تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قد أكد أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 تم اعتماده لأنه مقرر بأنه سيكون بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة مباشرة والتي تم الكشف عنها بالفعل، وبالتالي أعلنت الوزارة على الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 في التنسيق اعتباراً من يوم السبت 5 أغسطس من خلال وزارة التعليم والتعليم الفني، كما أوضحت الوزارة إن المرحلة الأولى للجامعات سوف يكون التقديم إليها إلكترونيا عبر رابط الوزارة الرسمي والتسجيل بها بعد إدخال البيانات.

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emyمنذ 9 دقائق
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