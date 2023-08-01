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نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الاول epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية 

مرعي البريمومنذ 14 دقيقة
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شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات الثالث المتوسط بالعراق وذلك عقب اعتماد النتيجة ولكن هناك الكثير من الطلاب التي تقدمت بإعتراض علي بعض المواد، واعلنت الوزارة فتح باب التقديم واعادة التصحيح للطلاب التي تسعي للحصول علي تعديل الدرجات الخاصة بها، ونوفر لحضراتكم الان رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2023 epedu.gov.iq التي اعلنت عنها وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية، وسط ترقب شديد من قبل طلاب تلك المرحلة التعليمية الهامة للغاية.

 اعتراضات الثالث المتوسط  epedu.gov.iq

ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير رابط الحصول علي نتائج الاعتراضات الوزاري دور اول 2023 ثالث متوسط في جميع المحافظات بالعراق بدابية من محافظة بغداد كربلاء بابل النجف نينوى الانبار البصرة صلاح الدين وذي قار والموصل والانبار ودهوك ونينوى والسليمانية والكرخ 1 2 3 والرصافة 1 2 3 وباقي محافظات العراق.
نتائج اعتراضات الثالث المتوسط

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الاول

هذا وقد اكد المتحدث الرسيمي باسم وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية خلال عملية اعتماد نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول  ان البيان الذي اصدرت الوزارة بالساعات الماضية الذي يشمل الاسماء سيكون للطلاب التي تم تعديل اسمائهم اما الالطلاب التي لم تتواجد بالقائمة تكون درجاتة مطابقة.
نتائج الاعتراض الثالث المتوسط جميع المحافظات
نتائج اعتراضات ثالث متوسط حسب مديرية المحافظة
المحافظةالحالةالتحميل
الكرخ الاولىتم اضغط هنا 
الكرخ الثانيةتم اضغط هنا 
الكرخ الثالثةتم اضغط هنا 
الرصافة الاولىتم اضغط هنا 
الرصافة الثانيةتم اضغط هنا 
الرصافة الثالثةتم اضغط هنا 
البصرةتم اضغط هنا 
نينوى / الموصلتم اضغط هنا 
صلاح الدينتم اضغط هنا 
الانبارتم اضغط هنا 
كركوك / التأميمتم اضغط هنا 
ديالىتم اضغط هنا 
ذي قار / الناصريةتم اضغط هنا 
بابل / الحلةتم اضغط هنا 
القادسية / الديوانيةتم اضغط هنا 
النجفتم اضغط هنا 
واسطتم اضغط هنا 
كربلاءتم اضغط هنا 
ميسان / العمارةتم اضغط هنا 
المثنى / السماوةتم اضغط هنا 
اربيلتم اضغط هنا 
السليمانيةتم اضغط هنا 
دهوكتم اضغط هنا 
خارج العراقتم اضغط هنا 
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مرعي البريمومنذ 14 دقيقة
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