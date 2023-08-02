ihec.iq تسجيل إستمارة التقديم على موظف إقتراع ٢٠٢٣ | سجّل بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات IQ

قم بتسجيل الدخول الآن في رابط موقع مفوضية الانتخابات بمراكز التسجيل وقدم طلبك للانضمام إلى الهيئة العليا للانتخابات في العراق. تتولى المفوضية المسؤولية عن تنظيم ومراقبة الانتخابات العامة في العراق، وقد تأسست في عام 2004 تحت قرار مجلس الحكم الانتقالي وتتألف من تسعة مفوضين يتم اختيارهم من قِبل مجلس النواب. هدف المفوضية هو ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة التي تعبر عن إرادة الشعب العراقي.

التسجيل في المفوضية العليا للانتخابات 2023

للمشاركة في الانتخابات، يجب أن يقوم المواطنون بالتسجيل كناخبين من خلال استخدام بطاقة الناخب البايومترية. هذه البطاقة ذكية وتحتوي على بصمات الأصابع والصورة والمعلومات الشخصية للناخب. تساعد هذه البطاقة في منع الاحتيال والتزوير في الأصوات وتحسين دقة سجلات الناخبين.

للحصول على بطاقة الناخب البايومترية في اللغة العربية، يجب على المواطنين أن يزوروا أقرب مركز تسجيل لهم وأن يحضروا وثيقة هوية رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد. هوية المواطن يتم فحصها وإدخال بياناته في نظام المفوضية، ثم يتم التقاط صورته وبصماته. بعد ذلك، تتم طباعة بطاقة الناخب البايومترية وتسليمها للمواطن.

رابط تقديم طلب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 2023

التسجيل من هنا

مراكز التسجيل من هنا

يعلن فريق المفوضية عن فتح باب التقديم للأشخاص العاملين في مجالات متنوعة مثل المراقبة والإعلام والإدارة والتقنية. للتقدم لشاغر وظيفي في المفوضية، يتعين على المتقدم زيارة الموقع الإلكتروني للمفوضية والنقر على تصنيف التوظيف، وإدخال بياناته الشخصية وتقديم سيرته الذاتية والشهادات المطلوبة. سيتم فحص طلبات التوظيف من قبل لجان مختصة، وسيتم إجراء المقابلات والامتحانات للاختيار من بين المتقدمين. ستتم التوظيفات بناءً على المؤهلات والخبرات والكفاءة الشخصية للمتقدمين.

الانتخابات تعد أحد أهم ركائز الديمقراطية والحكم الصالح في أية دولة. لذلك، تسعى المفوضية الانتخابية في العراق إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات عادلة وشاملة، تشترك فيها جميع الجماعات السياسية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، المفوضية توفر فرص عمل للمؤهلين والمتخصصين في مجالات متعددة، للمساهمة في تطوير وتحسين عملية الانتخابات.

ألتمّت الهيئة العليا للانتخابات على المواطنين، بضرورة التسجيل والتقديم مباشرة عبر الموقع الرسمي فقط، مع الحرص على إدخال جميع البيانات الشخصية لكم، والتحقق من رقم الهاتف وإدخال عنوانكم الخاص، وقراءة الشروط المتعلقة قبل التسجيل في الموقع والضغط على زر “اذهب” للوصول إلى الاستمارة الإلكترونية.

يتاح التقدم للمفوضية العليا للانتخابات لجميع الأشخاص، ولكن بشرط الاطلاع على بعض الشروط المحددة. يتوفر استمارة موظف اقتراع العراق 2023، ويجب ملء بياناتك بدقة تامة لتجنب رفض طلبك في أي وقت.