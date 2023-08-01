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بعد أزمة ارتفاع .. سعر السكر اليوم .. الوزير يحدد حصة الفرد على البطاقات التموينية
سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم، سُجِّلَ اليوم الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري ارتفاعٌ جديدٌ في سعر السكر خلال بداية التعاملات اليومية في الأسواق الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن انخفضت لفترة من الوقت، حيث أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك أسعار السكر، قد ارتفعت اليوم في العديد من المتاجر التجارية الموجودة في مختلف المحافظات،. لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.
سعر السكر اليوم
يمكنك معرفة سعر السكر اليوم بكل سهولة، حيث جاء على النحو التالي.
- هذه وقد صعد سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم إلى 26.79 جنيه، ما يعادل زيادة 2.26 جنيه.
- بينما وصل سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم إلى حوالي 20 ألف جنيه.
- فيما وصل سعر طن الجلوكوز في التداولات اليومية إلى حوالي 18500 جنيه.
- تم تحديد سعر كيلو السكر في المنتجات التموينية لشهر يوليو الحالي بحوالي 12.60 جنيه.
أسعار السلع الأساسية
تقدم أسعار السلع الأساسية اليوم ثمنين درهما وسبعين فلساً للكيلوجرام الواحد من الأرز، وتسعة عشر درهماً وخمسون فلساً للعلبة الواحدة من الحليب، في حين يباع خمسون فلساً للخبز العربي.
- ارتفع سعر الفول المعبأ إلى 37.94 جنيه للكيلوغرام، بمعدل ارتفاع يبلغ 48 قرشاً.
- وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى ٢١.٩٨ جنيه، بزيادة قدرها ١٧ قرشا.
- زاد سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 63.2 جنيه، بزيادة قدرها 92 قرشًا.
- وصل سعر السكر المعبأ بوزن 1 كيلو إلى 26.79 جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 2.26 جنيه.
- وصل سعر كل كيلوغرام من المكرونة المعبأة إلى 23.96 جنيه، مع زيادة قدرها 98 قرشًا على المتوسط.
- وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 47.47 جنيه، بتراجع قدره 1.15 جنيه.
- وصل سعر لتر زيت الذرة كريستال إلى 70.74 جنيه، بتراجع قدره 4.47 جنيه.
- وصل سعر كيلو الجبن الأبيض إلى 98.44 جنيه، بزيادة قدرها 76 قرشا.
- وصل سعر كل كيلوغرام من الجبن الرومي إلى مبلغ 181.13 جنيه، بمتوسط زيادة قدره 2.16 جنيه.
- وصل سعر لتر اللبن السائب إلى 21.38 جنيه عندما انخفض بمقدار قرش.
- تراوح سعر الكيلوغرام من المسلى الصناعي عند 60.06 جنيه مصري، وقد انخفض بمقدار 8 قروش.
- وصل سعر لتر اللبن المعبأ إلى 27.84 جنيه بزيادة قدرها 20 قرشًا.