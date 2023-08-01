بعد أزمة ارتفاع .. سعر السكر اليوم .. الوزير يحدد حصة الفرد على البطاقات التموينية

سعر السكر اليوم، سُجِّلَ اليوم الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري ارتفاعٌ جديدٌ في سعر السكر خلال بداية التعاملات اليومية في الأسواق الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن انخفضت لفترة من الوقت، حيث أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك أسعار السكر، قد ارتفعت اليوم في العديد من المتاجر التجارية الموجودة في مختلف المحافظات،. لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

يمكنك معرفة سعر السكر اليوم بكل سهولة، حيث جاء على النحو التالي.

هذه وقد صعد سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم إلى 26.79 جنيه، ما يعادل زيادة 2.26 جنيه.

بينما وصل سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم إلى حوالي 20 ألف جنيه.

فيما وصل سعر طن الجلوكوز في التداولات اليومية إلى حوالي 18500 جنيه.

تم تحديد سعر كيلو السكر في المنتجات التموينية لشهر يوليو الحالي بحوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية

تقدم أسعار السلع الأساسية اليوم ثمنين درهما وسبعين فلساً للكيلوجرام الواحد من الأرز، وتسعة عشر درهماً وخمسون فلساً للعلبة الواحدة من الحليب، في حين يباع خمسون فلساً للخبز العربي.