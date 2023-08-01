نتائج التوجيه الجامعي الجزائر 2023 الجزائر.. رابط موقع التسجيلات الجامعية www.orientation-esi.dz

تعد نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من حملة شهادة البكالوريا بمختلف ولايات الجزائر، من أجل أن يُصبح جميع الطلاب والطالبات الجامعيين مطمئنين من أجل معرفة نتائج التوجيه الجامعي والكشف عن الجامعة أو المعهد الذي يرغبون في التقديم إليه، مع العلم أن معرفة التخصص المقبول يكون استنادًا على معدلهم في شهاد البكالوريا، إضافة إلى أنه سيتم فتح التسجيل الإلكتروني للتسجيلات النهائية من يوم 5 إلى 10 أغسطس 2023، وفقًا للموعد المحدد في شهادة توجيه كل طالب.

نتائج التوجيه الجامعي 2023 الجزائر

يرغب الكثير من الطلاب في الإطلاع على موقع نتائج التوجيه الجامعي 2023 بالجزائر، حيث إن نتائج التوجيه معدلات القبول سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للتسجيلات الجامعية، مع العلم أن ذلك يكون بداية من موعد الإعلان عن النتائج وحتى تاريخ الانتهاء وفقًا لما تحدده وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الفقرة التالية نوضح لكم كيفية الحصول على النتائج بكل سهولة.

الحصول على نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الحصول على نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر وفقًا للأتي:-