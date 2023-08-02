ملنك Drive|| كشوفات بأسماء نتائج السادس الإعدادي أدبي وأحيائي نتائجنا وناجح والسومرية نيوز

تنتظر الطلاب في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الدور الأول من السادس الاعدادي تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث الشهيرة لمعرفة موعد إصدار النتائج في جميع المحافظات العراقية وتعمل وزارة التربية العراقية جاهدةً على توفير أحدث الأخبار حول العملية التعليمية لضمان استمرارية التعليم في جميع المراحل الأكاديمية بما في ذلك المرحلة السادسة.

نتائج الدور الأول من المرحلة السادسة الاعدادية منتظرة على نطاق واسع وبشكل خاص من قبل الطلاب فهي تلعب دورًا حاسمًا في مستقبلهم الأكاديمي و ستكون هذه النتائج مفتاحًا لقبولهم في الجامعات والكليات المرموقة وتحديد مسارهم الدراسي اللاحق، يعمل فريق وزارة التربية العراقية بجهود مضنية لضمان إجراء العملية التعليمية بسلاسة ويسعى الى توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتلقى الطلاب التعليم بدون أي انقطاع و تسعى الوزارة أيضًا لزيادة الشفافية والوضوح في عملية إعلان النتائج لأنها تعتبر أمرًا حيويًا للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس ادبي

بفضل جهود وزارة التربية العراقية تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج السادس الادبي لعام 2023 تم نشر رابط على الموقع الرسمي للوزارة يتيح للطلاب الحصول على نتائجهم، يعتبر الصف السادس الإعدادي أحد المراحل المهمة في مسيرة تعليم الطلاب ومن خلال عمليات التصحيح المنجزة هذا العام يبدو أن معدلات النجاح قد زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة ولاحظنا أن بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية حققت نسب نجاح عالية تصل إلى 95%، تلك النتائج الايجابية تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة والمعلمون لتوفير تعليم ذو جودة عالية ودعم الطلاب في رحلتهم التعليمية وهي أيضًا مؤشر على اهتمام الطلاب بالتعليم ومستوى تفاعلهم مع المنهاج الدراسي.

نبارك للطلاب الناجحين ونشجعهم على المضي قدمًا في مساراتهم التعليمية كما نشجع الطلاب الذين لم يحققوا النجاح المطلوب أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها في المستقبل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول الادبي

وفقًا وزارة التربية العراقية من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد نتائج الدور الاول للسادس الاعدادي الادبي لعام 2023 و سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة بهدف تسهيل وصول الطلاب إليها و للحصول على النتائج يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية، أو يمكنك الانتقال مباشرة إلى موقع نتائجنا الوزاري على الرابط التالي:

عند الدخول إلى الموقع ستظهر لك قائمة من الخيارات و اضغط على “المرحلة الإعدادية، ستظهر لك 66 من الخيارات اضغط على الدورة السادسة الإعدادية، بعدها ستحتاج لإدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المخصص، بعد ذلك أدخل اسمك ورقم الامتحان الخاص بك بدقة واكتمال، بمجرد استكمال البيانات اضغط على زر عرض النتائج، ستظهر نتيجتك على الشاشة.

نتائج الصف السادس الإعدادي أحيائي وادبي

من المنتظر إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي أدبي في خلال الأيام المقبلة حيث قد أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء العديد من عمليات تصحيح أوراق الطلبة والطالبات في العديد من المحافظات العراقية نينوي والبصرة والكرخ والرصافة وصلاح الدين والسلمانية وكركوك وبغداد، ومن المنتظر أن تتم عملية التدقيق الأخيرة ليتم رصد النتائج بكشوفات كاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية باللإضافة إلى موقع نتائجنا.