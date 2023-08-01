بالكشوفات على تليجرام ..نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول “أدبي – علمي” جميع المحافظات العراقية

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول ، ويتم إنهاء عمليات رفعها على موقع تليجرام والذي اصبح موخرا ينافس اكبر المواقع العراقية الشهير منها موقع نتائجنا وموقع ناجح وفبعض القنوات على التليجرام تمتلك كشوفات النتائج الخاص بالطلاب بالكامل وتعلن فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية العراقية ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية برقم الامتحاني ، واليك تفاصيل استخراج نتائج السادس الإعدادي بالعراق .

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

انتهت مرحلة أداء الاختبارات بالصف السادس الإعدادي للقسم الاحيائي والقسم الأدبي منذ أسبوعين ويتم حاليا إنهاء فترة التصحيح لكى تعرض النتائج إلي الطلاب في خلال الساعات المقبلة على موقع نتائجنا أو موقع ناجح ، ولذلك يعيش الطلاب الآن حالة من لتوتر لاقتراب إعلان النتائج رسميا ،وخاصة أن اختبارات هذا العام كان بها الكثير من الصعوبة في بعض المواد الدراسي للقسمين الأدبي والاحيائى ولهذا متوقع أن تكون نسب النجاح لهذا العام غير مرضية إلي البعض ولكن ننتظر الآن من الوزارة اعلن نسب النجاح والنتائج لكى يبدأ كل طالب بتحديد وجهته القادمة سواء تعليميا أو مهنيا.

موقع نتائجنا السادس الإعدادي

لم تعلن نتائج القسمين الأدبي والاحيائي لنتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول بالعراق حتى الآن وأنها مازالت في مرحلة رصد درجات للطلاب ومتوقع انل ترفع على موقع خلال ال48 ساعة المقبلة بشكل غير مؤكد، ولكن ننقل إليكم كل جديد عبر موقعنا فور إعلانه رسميا ، واليك رابط نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2023