orientation.esi.dz رابط نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر 2023… نتائج التوجيه الجامعي

رابط نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر 2023، من أكثر الأمور بحثاً على جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى عدد كبير من الطلاب الإطلاع على نتائج التوجيه الجامعي والتي تعد من أكثر المراحل التعليمية التي يجتهد فيها الطالب لكي يحقق أعلى الدرجات، حتى يتمكن من اختيار التخصص الذي يفضله وذلك طبقاً لمعدلات امتحان البكالوريا….

رابط نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر 2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر أنه تم الإنتهاء من رفع نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر ونتائج التوجيهات ومعدلات القبول في الجامعات الجزائرية، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب وبكل سهولة الإطلاع على نتائج التوجيهي الجامعي لعام 2023 من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا، بداية من اليوم 1 أغسطس وتحديداً في الساعة السادسة مساءً، وذلك على منصة التسجيل الجامعية 2023-2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيه الجامعي 2023 الجزائر

حيث يتمحور التوجيه الجامعي حول التعليم والتكوين العالي، وذلك يكون على حسب المتطلبات الموضحة حول 4 معايير محددة، وهي عبارة عن الرغبات التي يعبر عنها الحاصلين على شهادة البكالوريا والتخصص والمعدلات الخاصة بهم، هذا بالإضافة إلى قدرة مؤسسات التعليم والتكوين العالي على استيعاب هذا العدد من الطلاب، كما يتم حساب الاعتبارات الجغرافية، إلا أنه يجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات التي يتم تعيينها في شتى التخصصات.