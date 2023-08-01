“من غير تقطيع”.. تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية 2023

تردد قناة SSC السعودية، يتزايد البحث عن تردد قناة SSC السعودية من قبل عشاق كرة القدم، حيث تعد قناة SSC السعودية هي القناة الوحيدة التي حصلت على حقوق بث مباريات البطولة العربية في نسختها الحالية، حيث يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة فريق النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية 2023، واليوم نقدم لكم اجدد تردد قناة SSC السعودية الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة SSC السعودية

ويمكنك استقبال تردد قناة SSC السعودية على جهاز الريسيفر الخاص بك عبر كافة الاقمار الصناعية لتتمكن من متابعة احداث مباراة الزمالك والنصر المقرر لها يوم الخميس المقبل 3 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، واليكم تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد:

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي.

مباراة الزمالك والشباب

وكان فريق الزمالك قد خاض مؤخرا مباراة أمام فريق الشباب السعودي، وحقق الأخير الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط بينما يتجمد رصيد الزمالك عند ثلاثة نقاط، ويترقب الالاف من عشاق كرة القدم تلك الماراة التي سيظهر فيها اللاعب الاسطوري كريستيانو رونالدو أمام فريق الزمالك المصري.

فرص الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

هناك فرصتين أمام الزمالك للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة العربية للأندية: