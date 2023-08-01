الوحش الكاسر إمكانيات جبااارة… أبرز مواصفات النترا hd 2023 الجديدة كلياً يا لها من ساحرة لمالكها!

مواصفات هيو نداي النترا الجديدة في مصر تشتهر شركة هيونداي في السوق المصري بإصدار العديد من الماركات العديدة للسيارات التي تحظى كثيرا بشعبية كبيرة من المصريين, لإمتلاكها العديد من المميزات الرائعة والتكنولوجيا الحديثة وتتميز أيضا بأسعارها المناسبة للجميع, ومن هذه الماركات سيارة ألترا هيو نداي ومن أهم ما تتميز به هذه السيارة الذي يدفع الكثير من الأشخاص لشرائها, توفير إستهلاك الوقود ومن الطرازات الجديدة لها لسيارة هيو نداي إلنترا HD موديل 2023, والوكيل المحلي للعلامات التجارية لها بجمهورية مصر العربية هي مجموعة “جي بي غبور أوتو”.

مواصفات هيو نداي إلنترا HD موديل 2023

تعرف سيارت هيو نداي النترا HD بمميزاتها الرائعة عن باقي الوديلات الأخرى, ومن أهم المواصفات لسيارة هيو نداي النترا HD للفئة الأولى منها وتجهز ببعض هذه الأشياء مثل جنوط 15 بوصة ومصابيح ضباب أمامية ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء وسبويلر خلفي بالسيارة وغيرها من المواصفات, أما بالنسبة للفئة الثانية فهي تجهز بنفس الفئة الأولى إضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى, مثل توفير جهاز الأمان ضد السرقة وتوجد بها فتحة سقف كهربائية وغيرها من التجهيزات, أما بالنسبة للفئة الثالثة فهي نفس التجهيزات بالفئات الماضية بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق أثناء القيادة, وتوفير نظام الفرامل ABC وتوزع الفرامل إلكترونيا EBD وغيرها, وبالنسبة للفئة الرابعة هي نفس تجهيزات الثلاث فئات الماضية إضافة إلى بعض المواصفات, ومنها جنوط رياضية 16 بوصة وفتحة سقف كهربائية وغيرها.

الأسعار والأبعاد الخارجية لسيارة ألترا هيو نداي

تنقسم أسعار سيارة ألترا هيو ندايHD موديل 2023 إلى أربع أقسام على حسب الفئات الخاصة بسيارة ألترا هيو نداي وهي كالأتي:

تحدد سعر الفئة الأولى وتقدم بالسوق المصري بسعر 390 ألف جنيه مصري, أما الفئنة الثانية والتي لها مزايا أعلى بما ذكرناه قبل ذلك بسعر 400 ألف جنيه, وتحدد قيمة الفئة الثالثة على حسب مميزاتها عن الفئات الأخرى بسعر 410 ألف جنيه مصري, وأخيرا الفئة الرابعة التي تقدر قيمتها بسعر 420 ألف جنيه وهي أحدث فئة من سيارة ألترا هيو نداي, وتتميز الأبعاد الخارجية لسيارة ألترا هيو نداي بطولها الذي يبلغ 4505 مم, أما بالنسبة لعرضها 1541 مم والإرتفاع 1490 مم وتتميز الشنطة الخلقية لهذه السيارة بسعة 402 لتر.