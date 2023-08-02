تــابع المنطقة الجــنوبية عدن… موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بعدن ينتظر جميع أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائج الثانوية العامة بعدن 2023، وبمجرد الانتهاء من تصحيح الاختبارات والإعلان عن نتائج القسمين العلمي والأدبي من قبل الوزارة، بدأ جميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات في البحث عنها، وذلك بعد إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، بهدف التيسير والتخفيف عن كافة الطلاب.

إعلان نتائج الثانوية العامة بعدن

تصدرت نتائج الثانوية العامة بعدن محركات البحث في جوجل، ذلك خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة قيام أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بالبحث عنها بمجرد إتاحتها عبر الإنترنت، وبذلك تهدف الحكومة إلى تجنب الازدحام والتكدس داخل المدارس، في ظل انتشار فيروس كورونا، منعًا لوقوع أية إصابات، ولقد أكدت الوزارة على القيام بنشر أسماء أوائل الثانوية العامة للقسمين الأدبي والعلمي على موقع الوزارة الرسمي، وسوف يتم تكريمهم من خلال مؤتمر صحفي كبير يتضمن مجموعة كبيرة من القيادات التعليمية البارزة، وأولياء أمور الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعدن إلكترونيًا

سنوضح فيما هو آت من سطور الكيفية التي يستطيع بها أي طالب أو طالبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالدرجات، برقم الجلوس، والتي تتمثل في مجموعة خطوات متسلسلة، كالتالي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم بعدن من هنا، والضغط على أيقونة (الاستعلام عن نتائج الثانوية)، ثم النقر على (القسم) كان علمي أو أدبي، واختيار العام الدراسي ( 2023 – 2024)، القيام بإدخال الرقم الجلوس في الحقل الخاص به، ولابد من التحقق من علامة (أنا لست روبوت)، وأخيرًا الضغط على زر البحث والانتظار لبضعة ثوان لحين ظهور كافة البيانات المتعلقة بالنتيجة والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في جميع المواد الدراسية.

ويوجد طريقة أخرى يمكن لكافة الطلاب والطالبات الاستعانة بها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة وهي الاستعلام عبر الهاتف من خلال رقم موحد وهو (150) أو عن طريق خدمة موبايل يمن من خلال رقم (161)، وذلك إما بالإتصال هاتفيًا أو بإرسال رسالة تتضمن رقم جلوس الطالب الذي يرغب في التعرف على النتيجة.

تحديث اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 حيث بدأ الطلبة والطالبات في البحث بشكل كبير في خلال الساعات الماضية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، التي قد أعلنت الوزارة عنها بشكل رسمي أنها سوف تكون صباح الخميس الموافق الثالث من شهر أغسطس الجاري، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها.