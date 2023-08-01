5 أفعوانيات لا تُفوَّتك في مدن أبوظبي الترفيهية

تضم فلوريدا وكاليفورنيا ودبي وسنغافورة مجموعة رائعة من المتنزهات الترفيهية ولكن إذا كنت تبحث عن الشعور الحقيقي بالمغامرة والأدرينالين، فوجهتك الأفضل هي جزيرة ياس في أبوظبي حيث يوجد ثلاثة من أفضل المتنزهات الترفيهية الحاصلة على أرقام قياسية من موسوعة جينيس. تعد جزيرة ياس هي المنطقة الترفيهية الرائدة في المدينة والتي يأتي إليها الزوار من كل بقاع العالم لخوض تجربة لا مثيل لها، كما تقدم الجزيرة أفضل عروض المدن الترفيهية في الإمارات لتبقي زوارها مستمتعين طوال رحلتهم.

أشهر المدن الترفيهية في أبوظبي

يتمتع كل منتزه من منتزهات جزيرة ياس بطابع فريد ويكمل الثلاثي بعضهم البعض بشكل مثالي:

عالم وارنر براذرز: إذا كنت تحن لعالم الكرتون الذي نشأت عليه وأنت طفل، ستستعيد هذه الذكريات الجميلة في مدينة وارنر براذرز حيث تجد شخصيات الكارتون المفضلة لك مثل باتمان وسوبرمان وسكوبي-دو وفريد فلينتستون في أجواء مليئة بالبهجة والتشويق.

عالم فيراري: مستوحى من ماركة السيارات الأسطورية وعلامة السباق التجارية المشهورة فيراري. ستعد رحلتك إلى عالم فيراري من أكثر التجارب تشويقًا كونها مخصصة لمحبي السرعة والتنافس والأدرينالين.

ياس ووتر وورلد: هي موطن لـ 40 مغامرة مائية، كما أنها مدينة تحتفل بالثقافة الإماراتية المحلية والخليج العربي من خلال الألعاب والتجارب التي تدور حول الوديان الصحراوية والغوص بحثًا عن اللؤلؤ.

فورمولا روسا – عالم فيراري

تعد أفعوانية فورمولا روسا هي أسرع أفعوانية في العالم ونجحت في تحطيم الرقم القياسي لاستطاعتها أن تصل إلى 240 كم/ساعة، ليست بنفس سرعة سيارات الفورمولا 1 التي تلهم المتنزه، ولكنها قريبة بما يكفي لإعطائك شعورا مماثلاً. ترتفع الأفعوانية 52 متراً قبل الانطلاق إلى الأسفل لتصل إلى سرعتها القصوى في أقل من 5 ثوانٍ.

فاست آند فيريوس – عالم وارنر براذرز

قم بخوض تجربة فوق الهضاب مع وايل إي. كايوتي في محاولته للامساك بروود رانر، حيث الاستمتاع بالتأثيرات البصرية والكثير من الأماكن الصحراوية والكثبان الرملية والضفاف المذهلة التي تشتهر بها الحياة في صحراء جنوب غرب الولايات المتحدة.

يمكنك تسوق تذاكر المنتزهات الترفيهية على الموقع الرسمي لتجد العرض المناسب لك و لعائلتك أو أصدقائك.

ليوا لووب – ياس ووتر وورلد

تعد لعبة ليوا لووب هي أول منزلق مائي يتيح للاعبين تجربة السقوط عموديًا للأسفل وتعد اللعبة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. تتمتع هذه اللعبة بدرجات عالية من الآمان للاعبين حيث أنك ستقوم بالانزلاق في حلقات مغلقة وآمنة للاستمتاع دون خوف أو مخاطر. تضم ألعاب الحديقة المائية مجموعة شيقة من التجارب الأُخرى، مثل: بابلز باريل والدوامة وراش رايدر وهضاب هملول وغيرهم.

مكوك ذا جيتسونز الفضائي – عالم وارنر براذرز

اقفز على متن مركبتك الفضائية واتجه نحو النجوم في تجربة أكثر من رائعة حيث يتيح لك أن توقف مركبتك في موقف ذا جيتسونز المخصص للمركبات الفضائية، من ثم قم بمقابلة أصدقائك المفضلين من الشخصيات الكرتونية في ديناميت غاليتش. قد تشعر أنك في الأحلام بعد قراءة هذه فقرة وهو بالضبط ما تقدمه هذه اللعبة لزوارها، فاستعد لمرح لا مثيل له.

طيران الأبطال – عالم فيراري

اصعد على متن الطائرة واستعد للإقلاع. يمكن أن تأخذك هذه الأفعوانية المستوحاة من أسطورة الطيار فرانشيسكو باراكا والتي تضم طائرات ثنائية السطح إلى آفاق جديدة. نجحت أفعوانية طيران الأبطال بتحطيم الرقم القياسي العالمي كونها أطول حلقة غير معكوسة في العالم بمنحدر يصل إلى 51 درجة، كما يصل ارتفاعها إلى 63 متراً وتصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة. بالإضافة إلى ذلك،