بين المرح والتعلم: تعرف على أفضل الأماكن السياحية في أبوظبي

بصفتها أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعد أبوظبي المركز الرئيسي للأعمال والتجارة والسياحة في البلاد، ويساعدها في ذلك الحجم الجغرافي للإمارة الذي يجعلها مهدًا للعديد من عوامل الجذب لتصبح واحدة من أفضل الوجهات للسياح الذين يرغبون في رؤية شيئا مختلافًا ذو قيمة ترفيهية وتعليمية عالية.

بدء من ركوب أسرع أفعوانية في العالم وتسلق أعلى جدار داخلي في العالم إلى زيارة أفضل المكتبات أو قضاء وقت ممتع على الشواطئ الخلابة أو ربما جميع ما سبق. مهما كانت احتياجاتك ورغباتك، ستجدها حتمًا في هذه الإمارة التي نجحت في أن تصبح من أكثر المدن التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

في هذه المقالة، سنكشف لك عن بعض الأماكن الترفيهية والثقافية التي عليك زيارتها في رحلتك القادمة.

جزيرة السعديات

جزيرة السعديات هي جزيرة طبيعية مليئة بالأجواء الحيوية وأفضل الأنشطة السياحية في أبوظبي. سواء كنت تريد الاسترخاء على الرمال البيضاء الناعمة ومشاهدة غروب الشمس أو الاستمتاع بجلسة مساج وسبا رائعة أو حتى تذوق أفضل الأطعمة الشرقية والغربية وكذلك ممارسة بعض الأنشطة المائية مثل الغوص أو التجديف أو السنوركلينج، كل ذلك متاح وأكثر.

تسخر الجزيرة تركيزها على تقديم تجربة فخمة وراقية لزوارها، لذلك تجد بها أرقى المنتجعات السياحية والفنادق العالمية، مثل منتجع جميرا ومنتجع سانت ريجيس ومنتجع ريكسوس بريميوم وغيرهم، كما تحرص الجزيرة على تزويد مرافقها بأفضل وسائل الراحة والهندسة المعمارية العصرية والفاخرة التي ستجعلك لا تريد المغادرة أبداً.

بجانب الشق الترفيهي، تقدم جزيرة السعديات تجربة ثقافية مثمرة من خلال مركز منارة السعديات والذي سيعطيك لمحة عن الثقافة والتراث الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضم هذا المركز الثقافي معارض وبرامج تعرض أعمال الفنانين المحليين والحرف التقليدية وتاريخ البلاد ، وهو أحد الأسباب التي تجعل جزيرة السعديات وجهة سياحية مشهورة.

قصر الوطن

قصر الوطن هو القصر الرئاسي الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم بناءه عام 2017 وافتتح للجمهور في عام 2019 و يستخدم بشكل أساسي في الوظائف الرئاسية الرسمية مثل اجتماعات الوزراء ومقابلات رؤساء الدول. مثل معظم المباني في منطقة الخليج العربي، فإن القصر مغطى باللون الأبيض، مما يساعد على الحفاظ على برودة المبنى حتى في درجات الحرارة الشديدة لشبه الجزيرة العربية، ولكن عند تعرضه لأشعة الشمس تبدأ الفسيفساء والنقاشات الذهبية على القباب بالتلألؤ لتعطي للقصر مظهر خلاب واستثنائي.

ينقسم القصر إلى عدة مناطق من ضمنها:

مكتبة قصر الوطن: تعد من أشهر ال مكتبات في أبوظبي لاحتوائها على حوالي 50000 كتاب ومخطوطة متعلقة بالثقافة العربية والتاريخ الإماراتي والعربي.

بيت المعرفة: تضم هذه المنطقة مجموعة من القطع الأثرية والمخطوطات الرائعة حول المساهمات الجديرة لشبه الجزيرة العربية في الفنون والعلوم والأدب ومجالات أخرى.

الهدايا الرئاسية: تضم هذه المنطقة الهدايا التي حصلت عليها الإمارات من البلدان الأخرى.

القاعة الكبرى: تتميز بقبة مركزية وقناطر وأشكال فسيفسائية وزخارف أخرى صممها مجموعة من الفنانين الموهوبين.

مدينة سي وورلد أبوظبي

سي وورلد أبوظبي هي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، تم تنفيذها من قبل كلاً من المطورين الرائدين ميرال و سي وورلد إنترتينمنت. تغطي هذه الحديقة الترفيهية 183000 متر مربع من وهي موطن نابض بالحياة لأكثر من 100000 حيوان بحري وبري، بما في ذلك 150 نوعًا من الأسماك والثدييات والزواحف والطيور. هنا ستجد 8 عوالم مدهشة ستتعلم من خلالهم الكثير من المعلومات القيمة عن الحياة البحرية:

المحيط يجمعنا: هنا تجد بوابات تدخلك إلى بقية العوالم لتبدأ رحلة لا مثيل لها من المرح والتعلم.

محيط أبوظبي: تعرف على النظام البيئي في محيط الخليج العربي وشاهد عروض اللؤلؤ وأهم الكائنات البحرية من بقر البحر وقرش الخيزران واللخمة.

محيط المنطقة الصخرية: مستوحى من المحيط الهادي خاصة التابع للولايات المتحدة الأمريكية حيث تجد العديد من أسود البحر الساحلي.

محيط الكائنات الصغيرة: قم بتجربة عدة ألعاب للتعرف على الكائنات الصغيرة ولكن في أحجام كبيرة لم تراها من قبل.

المحيط الاستوائي: اكتشف الحياة الاستوائية وعش المغامرة في غاباتها وشلالاتها المتراقصة.

مناطق القطب الشمالي: تعرف على أشهر حيوانات القطب الشمالي مثل فقمة الفظ وثعلب الماء وأسماك المياه الباردة وطائر البفن.

مناطق القطب الجنوبي (غير متاحة الآن): تعيش معظم الكائنات هنا في ظروف مناخية قاسية حيث يتواجد أنواع مختلفة من البطاريق.