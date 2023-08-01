مجانا هنا…القنوات المجانيه الناقله لمباراه برشلونه ضد الميلان الودية في أمريكا عبر نايل سات

يترقب محبي كرة القدم حول العالم مباراة الفريق الكتالوني برشلونة في بطولة الأبطال الودية المقامة في أمريكا، حيث يحاول الفريق البحث عن انتصار جديد بعد فوزه في اللقاء الأخير على حساب نادي ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو النارية،وتعد مباراة برشلونة وميلان في ودية الأندية 2023 من المواجهات المنتظرة بشدة خلال فترة التحضيرات الحالية، حيث يعتبر الفريقان من أقوى الفرق في أوروبا، وهذا ما يجعل هذه المباراة مثيرة للاهتمام، وبناء على الأداء المميز الذي قدمه برشلونة في ودية الأندية 2023 السابقة، حيث فاز بنتيجة 3-0 على ريال مدريد، يتوقع الجمهور أن تكون المواجهة مع ميلان من العيار الثقيل.

مباراة برشلونة وميلان في ودية الأندية

ستقام مباراة ودية بين برشلونة وميلان في إطار بطولة الأندية الودية 2023، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس. سيتم إقامة المباراة على ملعب “أليجانت”، حيث ستنطلق في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة صباحًا بتوقيت أبو ظبي، والرابعة صباحا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ،ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة المثيرة، التي ستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين المعروفين بجودتهما العالية في الملاعب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وميلان:

تذاع مباراة برشلونة وميلان عبر القنوات التلفزيونية، وتنقل قناة الكويت المفتوحة المباراة مجانا للجماهير في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء على النايل سات. يُمكن مشاهدة المباراة عبر تردد القناة المذكورة، والذي يتم تحديده كما يلي: