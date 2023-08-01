نزليها لطفلك الان تردد قناة وناسة كيدز TVعلى النايل سات

تعد قناة وناسه من أهم القنوات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص والمتابعين، حيث إنها تقدم محتوى مميز يتناسب مع مختلف الفئات سواء الصغار والكبار، فضلاً عن أنها تقدم بعض البرامج الجميلة الهادفة للعديد من الأطفال، إضافة إلى أنها تقوم كذلك بالترويج والإعلان عن برامجها باستمرار من أجل أن يتعرف عليها الجميع في العديد من الدول العربية، هذا وأن مقرها الأساسي في دولة الإمارات وهي من أكبر القنوات الإماراتية التي تهتم بالمحتوى الذي يتم إذاعته على شاشاتها، كما أنها تسعى إلى تطوير أفكا الأطفال من خلال تقديمها لبرامج تتناسب مع كل سن، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بتنزيل القناة.

تردد قناة وناسه كيدز TV عبر القمر الصناعي النايل سات

من أجل القيام بإستقبال قناة وناسة كيدز على شاشة التلفاز يجب عليك معرفة التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة يتمثل في 11430.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو أفقي.

معامل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 7/8.

جودة القناة هي HD.

خطوات تنزيل قناة وناسه كيدز

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال تردد قناة وناسة كيدز وفقًا لما يلي:-