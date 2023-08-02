” link ” الان ظهرت نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

ينتظر طلاب وطالبات الثالث الثانوي في اليمن بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في مدينة عدن، وذلك في ظل عدم الانتهاء من عملية التحقق من النتائج حتى الآن، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن اليوم أن نتائج الثانوية العامة ستُعلن في الأسبوع القادم بجميع المدن في اليمن، ويمكن للطلاب الحصول عليها بسهولة دون أي مشاكل،و يترقب الطلاب هذه المناسبة المهمة التي تحدد مسار تعليمهم المستقبلي ويأملون في تحقيق النجاح في هذه المرحلة الحاسمة في حياتهم الأكاديمية.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في عدن عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ اليوم وحضره نائب الوزير رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور “علي العباب”. وأشاد الدكتور العباب بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا للاختبارات وقطاع التوجيه والمناهج والإدارة العامة للاختبارات واللجان الاختبارية، مؤكدا أن الاختبارات الوزارية نفذت بنجاح وبروح الفريق الواحد. وينتظر الطلاب والطالبات في اليمن بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، ويأملون في تحقيق النجاح في هذه المرحلة الحاسمة في حياتهم الأكاديمية.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

وفقًا لتوضيحات الوزارة، سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 لعدن عبر موقع “نتائج الثانوية العامة” (https://res-ye.net) وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة.

يتطلب الأمر الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم النقر على السنة الدراسية المناسبة للطالب .

إدخال الرقم المرجعي المرتبط برقم جلوس الطالب.

وأخيرًا النقر على أيقونة البحث للاستعلام عن النتيجة.

ستتاح للطالب عند ذلك فرصة الاطلاع على نتيجته بتفاصيل الدرجات لجميع المواد الدراسية.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج الثانوية العامة 2023 في وقت قريب بعد انتهاء امتحانات الطلاب والطالبات، وبعد عمليات التصحيح والتدقيق وحساب المجموع الكلي للدرجات، كما سيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة في اليمن 2023 مع صدور الشهادات.