رابط تقديم اعترضات نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ وزارة التربية العراقيه

يهتم الكثير بالبحث عن رابط نتائج إعتراضات السادس الاعدادي فقد تم الاعلان عن نتائج بالصف السادس الابتدائي، ويتم تقديم الاعتراضات على هذه النتائج في الدور الأول من خلال ان يتم الموقع الخاص باعلان النتيجة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط تقديم اعترضات نتائج السادس الاعدادي.

رابط تقديم اعترضات نتائج السادس الاعدادي

صرحت هيئة التربية والتعليم عن توفير رابط لكي يمكننا التعرف على النتائج المتعلقة بالصف السادس الابتدائي بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التربية والتعليم العراقية كما انه يمكننا الاستعلام عن نتائج الاعتراضات عن طريق فتح الموقع التربية والتعليم ويتم القيام بالاتي.

في البداية الامر الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لهيئة التربية والتعليم.

ثم يقوم بعد ذلك الطالب باختيار الخدمات المجانية.

بعد ذلك الطالب بتحديد البند الخاص بالاستعلام.

ثم يتم تحديد نتائج الاعتراض التابعة للصف السادس الإبتدائي.

بعد ذلك حفظ جميع البيانات الخاصة.

يقوم بالنقر على أيقونة البحث عن الصورة.

حيتي يتم الظهور للنتيجة.

تظهر النتيجة بكل التفاصيل الخاص بها.

الاعتراضات عن الصف السادس الابتدائي العراق 2023