“هنا” الان رابط الضمان الاجتماعي المطور 1445 فى السعودية عن طريق النفاذ الوطني برقم الهوية

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1445 عن طريق النفاذ الوطني،حيث سيتم إيداع دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1445 عن طريق النفاذ الوطني في حسابات المستفيدين في يوم 1-8-2023، ويستفيد من هذا الدعم عدد كبير من المواطنين الذين يستوفون الضوابط والشروط المطلوبة. وتوفر وزارة الموارد البشرية طريقة دخول سهلة للوصول إلى الضمان الاجتماعي المطور عبر النفاذ الوطني باستخدام رقم الهوية الوطنية، وتم الإعلان أن دفعة سبتمبر ستكون متاحة للصرف في يوم 31 أغسطس 2023. يشهد هذا البرنامج ارتفاعًا مستمرًا في عدد المواطنين المسجلين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر صرف معاشاتهم. وبالتالي، لا يوجد داعٍ للقلق بشأن كيفية الحصول على المعلومات المتعلقة بدعمهم.

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1445 عن طريق النفاذ الوطني:

يتم إيداع الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور 1445 عن طريق النفاذ الوطني بشكل دوري في حسابات المستفيدين البنكية، ما لم يتزامن موعد الصرف مع إجازات رسمية داخل المملكة العربية السعودية،ويتم صرف دفعة الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية بدقة في الأول من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة وجود عطلات رسمية في الدولة، سيتم تأجيل عملية الصرف إلى يوم العمل التالي.

رابط دخول الضمان الاجتماعي المطور :

يمكن للمستفيدين في المملكة العربية السعودية الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور باستخدام النفاذ الوطني، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

2. اختيار خيار التسجيل باستخدام النفاذ الوطني.

3. تدوين رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم.

4. الانتقال إلى تطبيق نفاذ والضغط على القبول للدخول.

5. تدوين رقم التحقق في تطبيق نفاذ، والعودة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

6. اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

7. اختيار الخدمة المرغوبة، حيث سيتم عرض رقم الطلب وحالة الأهلية للحصول على الدعم على الفور.