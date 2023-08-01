اعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن وجود 11 ألف وظيفة تعليمية للجنسين فقد تم الإعلان رسمياً من جدارات للتوظيف عن البدء في استقبال طلبات التقديم ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445

تم الانتهاء من التقدم للوظائف يوم 30 يوليو وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها من الوزارة بالمملكة العربية السعودية ويمكننا الاستعلام عن نتائج قبول الوظائف من خلال القيام بالاتي.

يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

ثم النقر على التالي.

سوف يقوم المستعلم بالضغط على تبويب تسجيل الدخول.

يتم كتابة البيانات المطلوبة في حقولها المُخصصة لذلك.

سوف يتم تحويل المستعلم إلى نافذة الاستعلام.

سوف يتم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

كيفية استخراج أسماء المرشحين

يمكننا من ان نستخرج عن اسماء المرشحين ويتم من خلال القيام بالاتي.

زيارة منصة جدارات.

النقر على تسجيل الدخول.

سوف يظهر ملف جديد بصيغ pdf وسوف يتم النقر عليه .

يتم انسدال قائمة بأسماء المرشحين بالوظائف.

الوظائف المرشحين للوظائف التعليمية وموعد التقديم