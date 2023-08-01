تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ علي النايل سات

يبحث الكثير من عشاقي كرة القدم عن تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة الكويت الرياضية.

تردد قناة الكويت الرياضية على النايل سات

يمكننا الاستمتاع باحداث المباراة من خلال التردد التالي وهو.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد هو: 11678.

معامل التصحيح هو6\5.

معامل الترميز هو: 27500

موعد مياراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ

يتم اللقاء بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني وذلك في يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 وديًا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات على الملعب الوطني بسنغافورة فقد تم الاعلان عن موعد بداية الدوري الإنجليزي وينطلق الموسم الجديد يوم 11 أغسطس 2023، على أن ينتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2024 فقد صعد الموسم الماضي كل من بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

يتم بث المباراة على القنوات في الولايات المتحدة، حيث يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ من خلال قناة RTL Deutschland، ويتم عرضها عبر قناة RTL Osterreic ويعمل كل من الفريق على الاستعداد لتقديم عرض مميز للجماهير وتحقيق الفوز فقد حصد ليفربول على 16 هدفاً في آخر أربع مباريات، بينما سجل بايرن في الشباك 29 مرة في آخر ثلاث مباريات.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

يتم نقل المباراة في الولايات المتحدة الامريكية على القنوات الاتية.