استقبل تردد قناة بطوط الجديد 2023 نايل سات لأقوى أفلام الكرتون وأغاني الأطفال

يسعى أولياء الأمور لمعرفة تردد قناة بطوط الجديد 2023 على النايل سات ليتمكن أبناؤهم من مشاهدة أفلام الكارتون التي يستمتع بها الجميع حيث أعلنت إدارة القناة عن عودتها مرة أخرى إلى القمر الصناعي بعد انقطاع دام لأكثر من شهر بسبب التحديثات، وأصبحت القناة الآن متوفرة من جديد للبث، مما دفع الآباء والأمهات للبحث عن أحدث تردد لها ليتم تثبيتها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

تتميز قناة بطوط بتقديمها أحدث أفلام الكرتون العربية والأجنبية مع الترجمة التي يفضلها الجميع، وبسبب ذلك يتابع الملايين القناة بشغف، بالإضافة إلى ذلك تعرض هذه القناة برامج هادفة ومميزة للأطفال، مما يثير رغبة أولياء الأمور في تحميلها لتلبية رغبات أطفالهم في مشاهدة محتواها الرائع، بالتالي، تعتبر القناة من أفضل قنوات الأطفال ومن المهم أن يتابعها الأطفال للاستفادة من محتواها الترفيهي والتعليمي، وإليكم تردد قناة بطوط الجديد 2023 عبر النايل سات:

تردد القناة هو: 11411

معدل ترميز هو: 27500

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

استقبال تردد قناة بطوط 2023 نايل سات

للحصول على تردد قناة بطوط الجديد 2023 من خلال اتباع الطريقة الآتية:

انتقل إلى القائمة واختر “تثبيت”.

أدخل كلمة المرور باستخدام أربعة أصفار.

اكتب التردد الخاص بالقناة ” واكتب البيانات المطلوبة: التردد 10853، معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معدل تصحيح الخطأ ¾.

اضغط على زر “البحث” للبحث عن القنوات.

اختر قناة بطوط من النتائج وقم بحفظها.

تحتاج بعد ذلك إلى تحويل رقم القناة لتشاهدها بشكل صحيح.

الجدير بالذكر أن القناة تقدم محتوى متميز ومسلي للأطفال منذ ظهورها، وتبث برامجها عبر نايل سات للوصول لأكبر عدد من المشاهدين.