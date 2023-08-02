رابط استخراج نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2024 وزارة التربية والتعليم

يهتم الكثير بالبحث في محركات جوجل عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023-2024، فقد تم الحصول على طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا من بداية شهر يونيو 2023 حتى نهاية شهر يونيو 2023، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استخراج نتيجة تنسيق رياض الاطفال.

رابط استخراج نتيجة تنسيق رياض الاطفال

تم الانتهاء من عملية التقديم في مرحلة رياض الأطفال والتي تتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم واعلنت الوزارة عن قرب ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023/2024 بالاسم والرقم القومي سواء اللغات أو المدارس التجريبية وانها ستعلن على الموقع خلال ساعات قليلة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

صور بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

شهادة ميلاد حديثة أصل.

وصل مياه حديث باسم الأب أو باسم الجد.

10 صور حديثة.

الدمغات المطلوبة.

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الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

يمكن لجميع أولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من خلال الاتي.