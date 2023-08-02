مشاهدة فيلم The meg 2 مترجم اون لاين علي موقع ايجي EgyBest بديل موقع ماي سيما

مشاهدة فيلم The meg 2 مترجم اون لاين، يبحث محبي الافلام وعشاق النجم الكبير جيسون ستاثام الذي يعود للسينمات بفيلم القرش المعروف بجزئة الثاني، وسيكون ملئ بالاكشن عن الجزء الأول، والجميع يترقب طرحة في السنيمات وعلي المواقع اون لاين بدون تقطيع واعلانات، حيث اعلن فريق موقع ايجي EgyBest بديل موقع ماي سيما ان الفيلم سيكون متوفر خلال الايام القادمة باعلي جودة .

مشاهدة فيلم The meg 2 مترجم اون لاين

فيلم “The Meg” هو فيلم خيال علمي وحركة صدر الجزء الاول منه في عام 2018 واعلنت الشركة المنتجة للفيلم انها تعمل علي جزء جديد وسيكون متوفر خلال 2023 وبدء الترويج للفيلم وبالفعل طرح اليوم الفيلم بالسينمات وبات الجميع يريد مشاهدة فيلم The meg 2.

وفيلم The meg 2 من إخراج جون تورتيلتوب وبطولة جيسون ستاثام وبينجبينج لي ورين ويلسون وغيرهم يحكي الفيلم قصة فريق من الغواصين يحاولون إنقاذ طاقم غواصة عالق داخلها بعد أن تعرضوا لهجوم من قبل سمكة قرش عملاقة (الميغالودون) التي كانت تعتبر مفقودة منذ ملايين السنين.

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تم إنتاج الفيلم بتكلفة تقدر بـ 150 مليون دولار، وحقق نجاحاً تجارياً كبيراً حول العالم، حيث تجاوزت إيراداته 530 مليون دولار وقد أشاد النقاد بتقنية الرسوم المتحركة المستخدمة في الفيلم وبأداء الممثلين، بينما انتقد البعض السيناريو والحبكة الدرامية.

رابط مشاهدة فيلم ذا ميج The meg 2 بلو راي Bluray