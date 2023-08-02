بالأسماء||حركة التنقلات الداخلية لقيادات ومأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالدقهلية

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حركة التنقلات الداخلية لقيادات ومأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة داخل المراكز والأقسام بالمحافظة . وكان أبرز هذه التغييرات هي:

تجديد الثقة في العميد هشام دياب، كمدير لإدارة المرور في الدقهلية.

العقيد عمرو الشربيني كمدير لإدارة الشرطة النجدة.

تعيين العميد على أبوشعيشع كمدير لمرافق الدقهلية.

العميد إسلام رمزي كمدير لإدارة تأمين الطرق.

العميد أحمد الجميلي كمأمور لمركز شرطة طلخا.

العميد أيمن بدوي كمأمور لمركز السنبلاوين.

العميد تامر يحيى كمأمور لمركز شرطة أجا.

العقيد مصطفى الهنيدي كمأمور لمركز الكردي.

المقدم عمر عويس كمأمور لمركز الجمالية.

العميد علي خضر كمأمور للقسم الثاني في المنصورة.

العقيد أحمد الحسيني كمأمور لمركز شرطة الستاموني.

العميد محمد منير كمأمور لمركز شرطة شربين.

العميد محمد سليمان كمدير لإدارة التحقيقات.

الرائد كريم الشربيني كنائب مأمور القسم الثاني في المنصورة.

الرائد محمد الألفي كنائب مأمور القسم الأول في المنصورة.

المقدم مسعد عوض كمأمور لمركز جمصة.

العقيد محمد وصفي كمأمور لقسم ميت غمر.

العميد محمد أبو بكر كمأمور لتمى الأمديد.

العقيد محمد الدسوقي كمأمور لنبروه.

العقيد أحمد الصديق كمأمور لمركز ميت غمر.

العقيد أحمد عبد الرحمن كمأمور لدكرنس.

العقيد أحمد القباني كمأمور لمركز شرطة محلة الدمنة.

العميد محمد فوزي كمأمور لمركز شرطة بني عبيد.