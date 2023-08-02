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خليك فايق ومصحصح.. تعرف علي حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر + سعر السلع التموينية

حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر

Amiraمنذ ساعة واحدة
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حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر

حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر، حيث بدءًا من اليوم الثلاثاء، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر أغسطس، مع الالتزام بعدم زيادة الأسعار على أية سلعة. وتضمن الإجراء أيضًا صرف الكميات المحددة لكل فرد حسب ما هو مسجل في البطاقة، بهدف تحقيق العدالة وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين بدون تحميلهم أعباء مالية إضافية. هذا الإجراء يعكس اهتمام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر

يتيح للمواطن صرف الدعم المخصص له عن طريق المنافذ التموينية المتاحة داخل محافظته، باستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر، حيث يمكنه القدوم إلى هذه المنافذ عندما يحتاج إلى صرف الدعم المخصص له واستلام المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها وهذا هو حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر:

– يتم صرف زجاجة زيت بحجم 800 مللي لكل فرد المسجل على بطاقة التموين، ويكون الحد الأقصى للصرف 4 زجاجات زيت على البطاقة.

– بالنسبة للسكر، يتم صرف 1 كيلو لكل فرد حسب احتياجاته، ويكون الحد الأقصى للصرف 6 كيلو على البطاقة.

– بالنسبة للأرز والمكرونة، يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، ويتم صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر. أما بالنسبة للمكرونة، فيتم صرف عبوة بوزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، ويتم صرف 2 عبوة بوزن 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

أما المستحقات الأخرى من الدعم، فيتم صرفها من قائمة سلع المنظومة التموينية، مع وجود حد أقصى للتجاوز عن إجمالي قيمة السلع المشتراة من الدعم ويكون مبلغ الزيادة هو 5 جنيهات ويتم دفعها نقدًا.

سعر السلع التموينية شهر اغسطس 2023

بعد معرفة حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر، تم ضخ أكثر من 30 سلعة غذائية من مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس داخل المجمعات التموينية بالمحافظات، وذلك من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقد تم تحديد قائمة أسعار هذه السلع التموينية كالتالي:

السلعةالكميةالسعر (بالجنيه)
مكرونة400 جم6.50
عدس مجروش500 جم21
فول معبأ500 جم9
دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك1 كجم11
مسلى صناعي800 جم36
شاي ناعم40 جم5
صلصة300 جم8
تونة مفتتةوزن 140 جرام18
مربى أنواع350 جرام16
جبنة تتراباك250 جم14
جبنة تتراباك125 جم7
مسحوق أتوماتيك800 كجم25
مسحوق عادي يدوي800 جم16
صابون غسيل125 جم3
صابون تواليت125 جم7.50
لبن جاف125 جم25.50
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Amiraمنذ ساعة واحدة
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