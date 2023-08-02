خليك فايق ومصحصح.. تعرف علي حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر + سعر السلع التموينية

حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر، حيث بدءًا من اليوم الثلاثاء، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر أغسطس، مع الالتزام بعدم زيادة الأسعار على أية سلعة. وتضمن الإجراء أيضًا صرف الكميات المحددة لكل فرد حسب ما هو مسجل في البطاقة، بهدف تحقيق العدالة وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين بدون تحميلهم أعباء مالية إضافية. هذا الإجراء يعكس اهتمام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر

يتيح للمواطن صرف الدعم المخصص له عن طريق المنافذ التموينية المتاحة داخل محافظته، باستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر، حيث يمكنه القدوم إلى هذه المنافذ عندما يحتاج إلى صرف الدعم المخصص له واستلام المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها وهذا هو حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر:

– يتم صرف زجاجة زيت بحجم 800 مللي لكل فرد المسجل على بطاقة التموين، ويكون الحد الأقصى للصرف 4 زجاجات زيت على البطاقة.

– بالنسبة للسكر، يتم صرف 1 كيلو لكل فرد حسب احتياجاته، ويكون الحد الأقصى للصرف 6 كيلو على البطاقة.

– بالنسبة للأرز والمكرونة، يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، ويتم صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر. أما بالنسبة للمكرونة، فيتم صرف عبوة بوزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، ويتم صرف 2 عبوة بوزن 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

أما المستحقات الأخرى من الدعم، فيتم صرفها من قائمة سلع المنظومة التموينية، مع وجود حد أقصى للتجاوز عن إجمالي قيمة السلع المشتراة من الدعم ويكون مبلغ الزيادة هو 5 جنيهات ويتم دفعها نقدًا.

سعر السلع التموينية شهر اغسطس 2023

بعد معرفة حصة الفرد في التموين من الزيت والسكر، تم ضخ أكثر من 30 سلعة غذائية من مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس داخل المجمعات التموينية بالمحافظات، وذلك من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقد تم تحديد قائمة أسعار هذه السلع التموينية كالتالي: