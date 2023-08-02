شروط القبول في مدارس المتفوقين 2023 العراق| ضوابط القبول في مدارس المتفوقين والمتفوقات ٢٠٢٣-٢٠٢٤

معدل القبول في مدارس المتفوقين 2023…عبر بيان لها الثلاثاء أغسطس الحالي، أعلنت وزارة التربية العراقية عن معدل القبول في مدارس المتفوقين والمتفوقات، كما أوضحت شروط القبول في مدارس المتفوقين في العراق 2024، مؤكدة على أن استمارة التقديم على مدارس المميزين 2023 في العراق epedu منصة أور.

معدل القبول في مدارس المتفوقين 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الحدود الدنيا “أقل معدل” القبول في مدارس المتفوقين والمتفوقات، وقد جاء نص البيان كما يلي

بيان وزارة التربية العراقية ضوابط القبول في مدارس المتفوقين والمتفوقات 2023-2024

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة أصدرت تعليمات وضوابط قبول الطلبة الحاصلين على معدل ٩٥٪ في مدارس المتفوقين والمتفوقات”.

وأضاف البيان، أن” التقديم إلكترونياً يبدأ اليوم الاثنين الموافق 24 / 7 /2023 ولغاية يوم الأحد الموافق 6/ 8 /2023 على أن يقوم الطالب بسحب استمارة التقديم الإلكترونية ومن ثم تسليمها إلى إدارة المدرسة المعنية يدوياً بعد تدوين المعلومات ليتم إرسالها إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات”.

وأشار إلى أن” يكون معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات 80% للعام الدراسي 2023 – 2024 “، مبينا، أنه” لا يحق للطالب التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد والتقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات في آن واحد”.

ولفت إلى أن” يجتاز الاختبار الوزاري (التحصيلي) بالمواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم) التي درسها التلميذ في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023 “، لافتا إلى، أن” موعد إجراء الاختبار التحصيلي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 15 / 8 / 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفي نفس المدرسة التي قدم فيها الطالب”.

وأوضح البيان، أن” مادة اللغة الفرنسية في مناهج مدارس المتفوقين والمتفوقات هي اختيارية وحسب توافر الملاكات التدريسية لها، علما أن هذه المدارس هي للفرع العلمي فقط، وفيما يلي رابط التقديم الإلكتروني إلى مدارس المتفوقين :eservice.ur.gov.iq

التقديم في مدارس المتفوقين في العراق 2023-2024

تم السماح للطلاب والطالبات البارزين بالتقديم في مدارس المتفوقين والمتفوقات التي تم الإعلان عنها من قبل المكتب الإعلامي في وزارة التربية. سيبدأ تقديم الطلبات عبر الإنترنت يوم الاثنين الموافق 24/7/2023 ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 6/8/2023، على أن يقوم الطلاب بسحب استمارة التقديم الإلكترونية وتسليمها يدوياً إلى إدارة المدرسة المعنية.

بعد أن يقوم تدوين جميع المعلومات، يجب إرسالها إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات.

يجب عليك طباعة هذا النموذج ومن ثم ملء المعلومات الشخصية المطلوبة منك.

التقديم على مدارس المتفوقين للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

الاستمارة الإلكترونية للتقديم على مدارس المتفوقين في العراق عبر منصة أور: رابط التقديم على مدارس المتميزين 2023-2024

شروط القبول في مدارس المتفوقين والمتفوقات

يجب أن يكون مجموع درجات الطالب 95% من المجموع الكلي .

أن لا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2023 عن 18 عاماً.

على الطالب او الطالبة ان يجتاز الاختبار الوزاري في المواد التعليمية التالية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، التي قمت بدراستها في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023.

بمراعاة أن الاختبار التحصيلي سوف يتم يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وسوف يقام في نفس المدرسة التي تقدم بها الطالب.