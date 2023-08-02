🔴بـــرابط فعــــــــــال 🔴 تحميل ملفات pdf|| تــِنزِيل نتائج السادس الاعدادي2023 الدور الاول موقع نتائجنا| وزارة التربية العراقية |ناجح

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات السادس الاعدادي 2023 دور أول في جميع محافظات العراق بعد الانتهاء من الامتحانات في وقت قريب. وقد بدأت جميع عمليات تصحيح والتدقيق للامتحانات التي قدمها الطلاب، وسيتم الإعلان الرسمي عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول

استعلام نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول بالعراق، إليكم خطوات استعلام نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول بالعراق:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. أو من هنا

اختر قائمة استعلام النتائج للصف السادس الاعدادي.

ثم اختر الدور الاول.

اكتب اسمك الرباعي فى المكان المخصص.

سجل رقمك الامتحاني الخاص.

انقر على ايقونة استعلام.

رابط نتائج السادس اعدادي 2023 دور اول

وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت رسمياً عن رابط نتائج السادس اعدادي 2023 دور اول على موقعها الإلكتروني epedu.gov.iq، لتسهيل وتسريع عملية الحصول على النتائج بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

نتائج السادس الاعدادي بالعراق دور اول

يمكنكم استخراج نتائج السادس الاعدادي بالعراق دور اول من خلال موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

دخول موقع وزارة التربية العراقية

الضغط على اختيار الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق الدور الأول.

ثم يتم كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب.

عند الضغط على استعلام، ستظهر النتيجة مباشرة على الشاشة.

نتائج السادس اعدادي دور اول موقع نتائجنا

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور اول عن طريق زيارة موقع نتائجنا واتباع الخطوات اللازمة.

الدخول إلى رابط موقع نتائجنا.

اختيار محافظة الطالب.

الضغط على اختيار تنزيل النتيجة.

سيتم تنزيل نتائج كافة الطلاب والطالبات بصيغة ملف PDF.

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول pdf

فيما يلي، نقدم لكم روابط تحميل نتائج الدور الأول لامتحان السادس الإعدادي لعام 2023 في العراق بصيغة PDF.

يتوفر رابط تحميل النتيجة للمحافظات التالية: بغداد، نينوى، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، ديالى، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، القادسية، صلاح الدين، النجف، ذي قار، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى.

ملفات نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول pdf

فيما يلي ، نقدم لكم ملفات نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول للشعب الأحيائية والتطبيقية والأدبية بصيغة PDF في العراق.

يمكن تنزيل نتائج الصف السادس الإعدادي الأحيائي من هنا. كما يمكن تحميل نتائج الصف السادس الإعدادي التطبيقي والأدبي والمهني والخارجي من نفس الرابط.

في الختام، نقدم لكم عبر موقعنا البديل الاخبارى نتائج طلاب السادس الاعدادي للعام الدراسي 2023 في الشعب العلمية والأدبية والمهنية في جميع المحافظات العراقية. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول متاحة الآن. نأمل أن نكون قد تمكنا من نقل المعلومات المطلوبة من خلال هذا المقال.