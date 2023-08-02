تحميل كشوفات نتائج 6 اعدادي 2023 العراق الدور الأول “علمي وادبي” pdf|| موقع ملازمنا نتيجة الصف السادس الاعدادي

نتائج 6 اعدادي 2023 العراق صرح السيد وزير التربية والتعليم العراقية أنه قد تم بالفعل رصد درجات الطلاب على أن يتم اعتماد نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول ليتم رفعها على موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات خلال اليومين القادمين، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” طريقة استخراج نتيجة السادس الاعدادي دور اول العراق 2023.

نتائج 6 اعدادي 2023

أكد وزير التربية والتعليم العراقية أن نسب النجاح في نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2023 مرتفعة ولا داعي للقلق على درجات الطلاب وسوف يتم إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة فور ظهورها، مشيراً أن جميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية يمكنهم التعرف على نتائجهم من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجها، وذلك من خلال إدخال الرقم الامتحاني والاسموالمحافظة التابع لها الطالب.

رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

وفي حالة الإعلان عن ظهور نتائج 6 اعدادي 2023 بشكل رسمي هناك خطوات معينة لابد من اتباعها لاستخراج النتيجة بسهولة تامة وهي:-

يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/.

اختيار نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق.

يقوم بإدخال اسم الطالب في المكان المخصص.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب والتأكد من صحته.

وأخيراً يضغط على كلمة عرض النتيجة .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه نتائج السادس الاعدادي دور اول 2023 ستظهر للطلاب والطالبات خلال الأيام القادمة من الممكن أن يكون يوم الخميس.