التسجيل في اكسبو قطر Doha expo 2023 | استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو 2023 قطر | الشروط {دليل شامل}

اكسبو 2023 الدوحة هو الحدث العالمي الذي تستعد لإقامته قطر، حيث ستقام في العاصمة القطرية الدوحة “معرض للبستنة” في منطقة تتمتع بمناخ صحراوي، ولهذا اطلقت قطر موخراً مبادرة تطوعية “الدوحة اكسبو 2023″، حيث تهدف تلك المباراة “الدوحة اكسبو” إلى تنمية مهارات الشباب في كافة المجالات “الهندسية والتكنولوجية والبيئية”. استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو 2023، التسجيل في اكسبو قطر 2023 سيكون محور مقالنا اليوم وسنقوم بطرح كافة التفاصيل الخاصة ب اكسبو 2023 قطر. اكسبو 2023 قطر

معرض إكسبو 2023 في الدوحة، قطر هو أول معرض دولي للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يهدف إلى تشجيع الدول وإلهامها وإعلامها عن الحلول المبتكرة والحد من التصحر. سيكون إكسبو 2023 في قطر مضيفًا لدول من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية، وتتطلب النجاح الاستراتيجي تعاونًا دوليًا حول نفس الأهداف والحلول الرئيسية.

الدوحة اكسبو تسجيل المتطوعين

في إشارة إلى ما تم ذكره سابقاً، قامت دولة قطر بتخصيص رابط إلكتروني لتسجيل المتطوعين في اكسبو الدوحة 2023، وبناءً على ذلك فمن الضروري على أي شخص يرغب في الانضمام إلى مبادرة التطوع القيام بملء استمارة تسجيل المتطوعين لاكسبو الدوحة 2023. ويتطلب من المتطوع الدخول إلى منصة اكسبو قطر وتسجيل نفسه فيها، ثم ملء جميع البيانات الشخصية في استمارة التسجيل والتحقق من صحتها. بعد ذلك، يجب عليه النقر على أيقونة التسجيل وانتظار الموافقة على طلب التسجيل. استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو 2023

على الرغم من أن التطوع معروض للشباب في قطر وجميع أنحاء العالم بغض النظر عن الجنسية أو المستوى التعليمي المطلوب، إلا أنه يتعين توفر بعض الشروط والمتطلبات لضمان قبول التسجيل. فيما يلي أبرز 4 شروط للتسجيل كمتطوع في معرض الدوحة.

شروط التسجيل في معرض الدوحة “اكسبو 2023 قطر”

من الضروري أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من أي أمراض مزمنة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية.

من الضروري أن يكون المتقدم خاليًا من أي ملاحقة أمنية أو يمتلك سجل إجرامي مشبوه.

يجب على الشخص المهتم تقديم طلب التطوع عن طريق ملء استمارة التسجيل المتواجدة فقط على الموقع الرسمي.

خطوات التسجيل في اكسبو قطر 2023

بعد أن تعرفنا مسبقًا على متطلبات التسجيل في دوحة إكسبو للمتطوعين، سنتعرف معًا على طريقة التسجيل في إكسبو قطر ٢٠٢٣ وشرح الخطوات المطلوبة للتسجيل كما يلي: