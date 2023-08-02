أخيرا مبروك مؤشرات مؤكدة لتنسيق الثانوية العامة 2023 في الجامعات الحكومية والخاصة

تنسيق المرحلة الأولى 2023 ظهرت اليوم نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بعد طول انتظار حيث ترقب الطلاب موعد ظهورها منذ نهاية الاختبارات خلال هذا الشهر، وبعد معرفة كل طالب بالدرجات التي حصل عليها يبدأ الجميع بالبحث عن تنسيق الكليات ليعرف كل منهم أي الكليات هي المتاحة له هذا العام.

موعد تنسيق المرحلة الأولى

ينطلق تنسيق الكليات هذا العام على ثلاثة مراحل ويكون بدايته في المرحلة الأولى في شهر أغسطس المقبل وبالتحديد بعد ثلاثة أيام من ظهور النتيجة، وفي كل مرحلة من مراحل التنسيق سيكون هناك مجموعة من الكليات يتم إتاحتها لطلاب هذه المرحلة طبقاً للدرجات التي حصلوا عليها، ولمعرفة تنسيق هذه الكليات يمكنك متابعة البيان الرسمي الذي سيتم إعلانه بمجرد بدء المرحلة الأولى.

ويشمل تنسيق المرحلة الأولى مجموعة من الكليات في كل شعبة، حيث تتوفر الكليات الخاصة بالشعبة العلمية علوم والعلمية رياضيات وكذلك الكليات الخاصة بالشعبة الأدبية، وقد أوضحت وزارة التعليم العالي أن التنسيق سيكون بشكله المعروف كل عام حيث يبدأ بتسجيل رغبات الطالب إلكترونياً حسب المجموع الذي حصل عليه ثم ينتظر ظهور نتيجة التنسيق لمعرفة الكلية التي تم قبوله بها، وكل هذا سيكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق.

موقع تنسيق الجامعات 2023

سيتم الإعلان عن تنسيق الجامعات لجميع الشعب من خلال بيان رسمي يتم فيه توضيح الحد الأدنى للقبول بكل كلية في جميع الجامعات المصرية والمعاهد، ومن خلال موقع التنسيق سيتم وضع جميع الكليات المتاحة للطالب في كل مرحلة كما يعرض الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد حسب المجموع الكلي.

ويمكن للطالب الاطلاع على تنسيق العام الماضي ليكون لديه خلفية عن تنسيق هذا العام مع ملاحظة أن درجات التنسيق سوف تختلف حسب النسب الذي حصل عليها الطلاب هذا العام، ومع بداية التنسيق سيعرف الطالب المرحلة التي يستطيع التسجيل فيها سواء كان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ومع فتح موقع التنسيق سيقوم كل منهم بتسجيل رغباته في الكليات المتاحة له مع العلم أن عدد الرغبات المتاحة هو 75 رغبة لكل طالب ويجب عليه اختيارهم بعناية وخاصة الرغبات الأولى.