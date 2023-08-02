الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من .. حالة الطقس اليوم ” مطر وارتفاع درجة الحرارة”

حالة الطقس اليوم، ما يتوقع لحالة الطقس في مصر خلال شهر أغسطس الحالي هو ارتفاع درجات الحرارة في جميع محافظات مصر، وذلك في ظل زيادة نسبة الرطوبة التي ستعزز الشعور بحرارة الجو، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم والأيام القادمة.

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حر شديدة في جميع أنحاءها خلال شهر أغسطس. وربطوا التغير في الأحوال الجوية في مصر بتوسع التأثير السلبي لمنخفض الهند الموسمي، الذي يزداد تأثيره خلال شهر أغسطس ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، بينما أشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة تعتبر العامل الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة، وأن فترات الليل قد تشهد زيادة في نسبة الرطوبة، مما يجعل المواطنين يشعرون بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب أن يتواجدوا بالقرب من الأماكن المهواة والمكيفة خلال هذه الموجات خلال السنوات القادمة نظرًا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله.

حالة الطقس اليوم

الأرصاد الجوية حذرت من التعرض المباشر للشمس في هذا الوقت، لتجنب الحروق، حيث نصحت بشرب كميات وفيرة من الماء والعصائر الطبيعية، وارتداء ملابس فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس، وفيما يتعلق بي حالة الطقس اليوم

ستكون الأجواء شديد الحرارة ورطبة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وستكون حارة ورطبة على السواحل الشمالية الغربية، بينما ستكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلاً في جميع المناطق.

حيث تحتمل حدوث أمطار على فترات متباعدة في بعض المناطق الجنوبية الأقصى من الصعيد، بينما أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من ازدياد نسبة الرطوبة التي تؤدي إلى زيادة درجات الحرارة، وتقليل الرؤية على الطرق السريعة والزراعية والمناطق المحيطة بالمسطحات المائية، والمدن المطلة على قناة السويس ووسط سيناء والسواحل الشمالية بين الحين والآخر.

متوسط نسبة الرطوبة اليوم

يمكنك معرفة متوسط نسبة الرطوبة اليوم وحالة الطقس اليوم في السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

في القاهرة والمناطق الساحلية، يكون الرطوبة ليلاً ما بين 85-90٪ ونهاراً ما بين 40-35٪.

نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية تتراوح ليلاً بين 90-95 %، ونهارًا تتراوح بين 55-60%.

جنوب سيناء: ليلا 65-60% ونهارا 25-30%.

في مناطق شمال ووسط الصعيد، تتراوح نسبة الرطوبة الليلية بين 60 إلى 55 في المئة، أما في فترة النهار فيتراوح بين 25 إلى 20 في المئة.

جنوب الصعيد: ليلا 40-35% ونهارا 15-10%.

درجات الحرارة اليوم