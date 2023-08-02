أرقام فلكية لأول مرة هتسمعها .. مصاريف الجامعات الخاصة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

يمكنك معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 وأيضا الأوراق المطلوبة لتقديم، حيث يقوم طلاب الصف الثالث الثانوي بالبحث عن تكاليف الجامعات الخاصة والأهلية، استعدادًا لتنسيق العام الدراسي الجديد في عام 2023، حيث تتضمن ذلك جامعة MTI الخاصة والحديثة، المقرر أن تبدأ الجامعة بعملها بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في عام 2023، وتتزامن أعمال التنسيق الجامعي والالتحاق بالجامعات مع ذلك، في هذا التقرير، سوف نقوم بتتبّع نفقات جامعة MTI 2023 الخاصة الحديثة، والمستندات المطلوبة للتسجيل في هذه الجامعة، قبل بدء تنظيم امتحانات الثانوية العامة بشكل رسمي في عام 2023، والتي تم الإعلان عنها بالتفصيل، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

ما هي جامعة mti ؟

يمكنك معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 ولكن قبل أن نتحدث في هذا لا بد أن نتحدث عن جامعة mti، حيث يتم اعتبار جامعة MTI بإختصار الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. إنها جامعة مصرية توجد في المعادي الجديدة في القاهرة، تأسست بقرار جمهوري في عام 2004، وتحتوي على عدة كليات يختار فيها الطلاب وفقًا لتخصصهم في الثانوية العامة، سواء كانت الثانوية العامة أدبية أو علمية، يمكن للطلاب الذين يحملون شهادة معادلة للثانوية العامة الالتحاق بها أيضًا، وبعد تأكيدها بشكل رسمي، يمكنك الآن قراءة النتيجة النهائية لامتحان الثانوية العامة لعام 2023 عن طريق الرابط التالي، وذلك من خلال إدخال اسمك ورقم الجلوس.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 الخاصة

كلية الطب البشري: 64950 جنيها

كلية طب الأسنان: 54450 جنيها

كلية الإدارة: 21 ألف جنيها

كلية الإعلام: 21 ألف جنيها

كلية التمريض: 19250 جنيها

كلية الصيدلة: 42250 جنيها

كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها

كلية الهندسة: 24800 جنيها

كلية الحواسب والذكاء الاصطناعي تكلف 28800 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة MTI

يتطلب إحضار أصل شهادة الميلاد وضرورة توفير صورتين منها.

بعد توثيقها وحمل صورتين منها، تصبح شهادة الثانوية العامة جاهزة.

يتوجب على الطلاب القادمين من الخارج أن يحضروا نسخة أصلية من جوازات السفر بعد توثيقها في السفارة المصرية.

صورة البطاقة الشخصية.

4 صور شخصية للطالب.

مصروفات الجامعات الخاصة 2023- 2024

هذه وقد صرح مصدر مسؤول في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن مصروفات الجامعات الخاصة سترتفع بنسبة تتراوح بين 5 و 20% في العام الجامعي القادم 2023/2024 بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.