متخليش حد يضحك عليك.. بدء صرف السلع التموينية شهر اغسطس بهذه الأسعار الجديدة

اسعار السلع التموينية شهر اغسطس، ابتداءً من يوم الثلاثاء، الأول من أغسطس 2023، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقرارت تموين شهر أغسطس لأصحاب البطاقات التموينية عبر 40 ألف منفذ متاحة في جميع أنحاء البلاد. يُقدم الدعم المخصص لكل بطاقة تموين لشراء السلع الغذائية، مما يعزز السهولة واليسر للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في إشارة إلى إعلان سابق، أفصحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية المخصصة لشهر أغسطس 2023.

اسعار السلع التموينية شهر اغسطس 2023

تحتوي قائمة اسعار السلع التموينية شهر اغسطس 2023 على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمنظفات. ومن بين الأسعار :

– السكر 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

– سعر كيلو الأرز المعبأ يبلغ 12.60 جنيه.

– زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

– مكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيه، ومكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

– العدس المجروش بـ 21 جنيهًا.

– بالإضافة إلى ذلك، تتوفر منظفات مثل مسحوق الغسيل الأتوماتيك بـ 25 جنيهًا وصابون الغسيل بـ 3 جنيهات.

– يمكن شراء کیس ملح طعام بوزن 300 جم بـ 1.25 جنيه.

– سعر اللبن الجاف بوزن 125 جم هو 25.5 جنيه

– الطحينة البيضاء متوفرة بظرف يحتوي على 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

– المربى متاح بأنواع مختلفة، حيث يمكن الحصول على 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

– التونة المفتتة معروضة بوزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

– سعر الدقيق المعبأ والمتوفر في أكياس ورقية أو بلاستيكية بوزن 1 كجم هو 18.00 جنيه.

– يمكن شراء كيس قهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرامًا بـ 4 جنيهات.

يمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من هذه الأسعار المناسبة خلال شهر أغسطس لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

قائمة سعر السلع التموينية

ونستكمل الحديث عن اسعار السلع التموينية شهر اغسطس 2023 والتي بدء بالفعل الصرف صباح أمس:

– يمكن الحصول على علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

– وصلصة بوزن 300 جم بـ 8 جنيهات.

– كما يمكن الاستمتاع ببسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

– وبسكويت يويوز ويفر بأنواع مختلفة بـ 2.75 جنيه.

– بجانب ذلك، يتوفر بسكويت تومورو بسعر 3 جنيهات.

– ويمكن الحصول على صلصة بوزن 300 جم بـ 8 جنيهات.

– هناك أيضًا خيار الحصول على شاي ناعم بـ 40 جم بسعر 5 جنيهات، وبسكويت بوو بأنواع مختلفة بـ 3.75 جنيه. هناك أيضًا جبن أبيض بوزن 125 جرامًا بـ 4.5 جنيه.

– جبنة تتراباك بوزن 500 جم بـ 14 جنيهًا وجبنة تتراباك بوزن 250 جم بـ 7.50 جنيه.

– يمكن الاستمتاع بحلاوة طحينية سادة بوزن 40 جم بـ 3 جنيهات.

– ومن ناحية المنظفات، يتوفر مسحوق غسيل أتوماتيك بوزن 800 جم بـ 25 جنيهًا ومسحوق غسيل عادي يدوي بوزن 800 جم بـ 16 جنيه.