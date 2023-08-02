الناس مستغربة في اي!! يا عم متدقش دي بديلها حلو ما هو بديل بطاقة التموين للمواطنين

هل يتم إلغاء البطاقة التموينية بعد ظهور الكارت الجديد إنتشرة أنباء في مواقع الانترنت عن إلغاء بطاقة التموين وإستبدالها بالكارت الموحد الجديد، وهو ما تحدث عنه الدكتور إبراهيم عشماوي، المساعد الأول لوزير التموين، مبيناً بأن الأخبار المنتشرة بشأن إلغاء البطاقة التموينية وإستبدالها بالكارت الجديد ليس صحيح.

بطاقة التموين بدل الكارت

أضاف الدكتور إبراهيم في مداخلته الهاتفية عبر برنامج «يحدث في مصر »،قائلا (الكارت الموحد خاص بالعديد من خدمات الحكومة وليس خاص بالتموين فقط بل يدور حول الخدمات الحكومية بين الوزارات)، حيث أكد أن الأخبار التي يتم نشرها عن إلغاء البطاقة التموينية، بعيدة كل البعد عن الصحة، مشيراً بأن الإقتصاد الرقمي يلزم وجود الكارت الموحد من أجل خدمات الحكومة وذلك مثل التأمينات الصحية وخدمات البريد و التموينات خلال كارت ومنصة واحدة.

البطاقات التموينية الجديد

صرح إبراهيم عشماوي أن الكارت الموحد إختياري ليس إجباري، موضحاً أنه من يريد البقاء علي نظم البطاقة التموينية القديمة فليس لديه أي مشكلة، وقد نفي تحميل المواطنين أي مصارف مادية للتغير من نظام البطاقة التموينية إلي نطم الكارت الجديد، مؤكداً على ذلك بأنه لا يوجد أي تغييرات في عدد السلع المقدرة للمواطن في الكارت الجديد.

كيفية إستخراخ الكارت الجديد

وأوضح أن إستخدراج الكارت يتم عبر طرق البوابة المصرية الرقمية أو عن طريق المديريات التموينية التابعة لجميع المحافظات، ونوه بأن تطبيق النظام سيكون في محافظة بورسعيد وذلك لأنها صغيرة وبالتالي عدد الأفراد المستفيدين من الكارت التمويني قليل، لذا تم الوقوع عليها في الإختيار لتكون نموذج مبدئي لتطبيق التجربة، قم بين بأنه يوجد ٢٣مليون بطاقة تموينية يستقيد منها ٦٤ مليون شخص، حيث يصل عدد المستفيدين من الخبز ٧٢ مليون مواطن.

حقيقة زيادة السلع التموينية

أصدرت المحكمة قرار بزيادة الدعم للسلع التموينية وذلك من خلال العام المالي القادم، وتبين بأن نسبة الزيادة المقررة ستكون ٤٢ في المائة، ويتم ذلك بعد الإرتفاع المخصص في دعم الموازينة الجديدة حول ٤٥١,٧ مليار جنية، أد ذلك بدعم خمس هيئات إقتصادية ألتي من ضمنها هيئه السلع التموينية، وذلك طبقاً لما جاء في بيان هيئة الوزراء المالية.