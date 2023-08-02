بأمر ملـكي عاجل حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في أغسطس زيادة الراتب 1445

رواتب المتقاعدين مع دخول عام هجري جديد، ينتظر العديد من المستفيدين من معاشات التقاعد إعلان زيادة جديدة في رواتبهم، وبالإشارة إلى الزيادة الأخيرة التي تمت قبل عدة أشهر، والتي تم إصدارها بأمر من صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لذا يترقب الجميع زيادة أخرى تكون بمناسبة العام الهجري الجديد، ومع ذلك تم تأكيد عدم وجود زيادة في الرواتب خلال هذه الفترة الحالية، ما لم يتوفر شرط معين.

زيادة رواتب المتقاعدين 1445

سابقًا، تم التأكيد على عدم وجود أي زيادات في صرف الرواتب المقبلة، ومع ذلك ستتم إضافة زيادة بنسبة 10% إلى المتقاعدين الذين يكونون مشتركين في نظام التقاعد ويضمون أفرادًا آخرين مثل: الأبناء، وفي حالة إدراج شخصين إضافيين ستكون الزيادة 15% بينما إذا تم إضافة ثلاثة أفراد فستكون الزيادة 20% وعندما يبلغ الأبناء سن الرشد وهي 21 عامًا، سيتم استبعادهم من مستحقات التقاعد، وبالنسبة لتواريخ صرف رواتب المتقاعدين، يتم إيداع الأموال في الحسابات المصرفية في اليوم 25 من كل شهر، وإذا كان اليوم هو يوم سبت، فسيتم تأجيل صرف المعاش إلى اليوم الأحد، وإذا كان اليوم هو يوم جمعة، فسيتم تقديم موعد صرف الرواتب إلى اليوم الخميس.

حالات ايقاف راتب المتقاعدين

توقف صرف رواتب التقاعد في حالة وقوع أي خطأ يخالف القواعد أو في حالة تغيير في الحالة المستفيدة، على سبيل المثال عند زواج السيدة الأرملة أو السيدة المطلقة، سيتم توقيف راتب التقاعد، كما سيتوقف الراتب في حالة وفاة المستفيد، وبالنسبة لأبناء المتقاعد والمستفيدين من الدعم سيقف الراتب عندما نبلغ الانثى سن 26 عامًا أو الابن الذكر سن 21 عامًا. جميع هذه الحالات تعتبر تغييرًا في الحالة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات، وللوصول إلى المعلومات يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرئيسية للمؤسسة العامة للتأمينات من “هنا”، سجل الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، يمكنك أيضًا استخدام حسابك الخاص في منصة نفاذ الوطني للوصول إلى الموقع، بعد تسجيل الدخول، ستظهر صفحة تحتوي على مجموعة من الخيارات انقر على “الخدمات الإلكترونية”، من القائمة اختر “استعلام عن الراتب”، أدخل رقم الطلب المطلوب وأدخل رمز التحقق، اضغط على “استعلم” للحصول على تفاصيل الراتب الكاملة، بما في ذلك نسبة الزيادة ومعلومات أخرى ذات الصلة.