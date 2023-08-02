هـــــنا رابط ظهور نتيجة الثانوية اليمن 2023 دخول بوابة التربية اليمنية yemen

نتائج الثانوية العامة اليمن يبحث الكثير من طلبة وطالبات الثالث الثانوي وكذلك أولياء الأمور فى اليمن على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وتعتبر شهادة الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية عن غيرها من جميع المراحل لانه يتم من خلالها تحديد المستقبل و اختيار الدراسة الأكاديمية والمستقبل المهني ، لذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور فى حالة من التوتر والقلق نتيجة الثانوية العامة التى من المتوقع ظهورها قريبا عقب الانتهاء من عمليات التصحيح .

طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن

يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة باليمن من خلال موقع وزارة التربية و التعليم الالكترونى وذلك لتسهيل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة و ذلك عن طريق :

اولًا الذهاب الى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن، ثانيًا الذهاب إلى القائمة التى توجد بالصفحة الرئيسية و اختر الخدمات الإلكترونية، ثالثًا اضغط على نتائج الثانوية العامة اليمن، رابعًا قم بتسجيل معلوماتك الشخصية منها الاسم ورقم الجلوس، وبعدها سوف تظهر لك نتيجة الثانوية العامة اليمنية إذا كان تم اعتمادها.

موعد نتائج الثانوية العامة باليمن

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية من بداية عملية التصحيح فورا بعد الانتهاء من الامتحانات، وذلك عن طريق الكثير من المعلمين فى جميع كنترولات المحافظة باليمن، وقاموا باعمال التصحيح بكل دقة و ايضًا عملية المراجعة والرصد و لا يوجد فى ذلك أي مجال للخطأ، كما أكدت أن موعد النتائج بعد انتهاء أعمال التصحيح و الرصد و ذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم باليمن، وذلك بعد اعلان النتيجة فى مؤتمر صحفى و يتم ايضًا الإعلان فيه عن أسماء الأوائل.

مؤشرات نتائج الثانوية العامة باليمن

جاءت مؤشرات نتائج الثانوية العامة باليمن مبشرة ، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 763.206، والحاضرين 759.676، والناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81 %، وعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118.605، وعدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لجميع الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.