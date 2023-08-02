اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

لا تعد أسعار الدواجن خلال تلك الفترة من بين أسعار السلع الثابتة، ولكن قد تتغير ما بين وقت إلى آخر وهذا ما جعل أنواع الدواجن المختلفه تتغير أسعارها ومستوى ومعدل الاستهلاك وبالتالي تتغير نسبة الإقبال عليها بشكل كبير، ولذلك نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات حول أسعار الدواجن من كل الأنواع التي يقبل المستهلك المصري على شرائها بشكل مستمر مع بيان اتجاه الأسعار الذي من المتوقع أن تكون عليه أسعار الدواجن غدا الأربعاء.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 اغسطس 2023

نتناول من خلال هذا التقرير وعبر تلك السطور المقبلة الأسعار الآتية لكل من الفراخ البيضاء والساسو والأمهات والتي يكثر تداولها وشراءها بالأسواق حيث يكثر الإقبال عليها في تلك الآونه بعد أن انخفضت الأسعار والتي سرعان ما عاودت الى الارتفاع الطفيف واليكم أسعار الدجاج الأبيض المتوقع ليوم غد الأربعاء 2 من أغسطس 2023 م.

سعر الدواجن البيضاء

في المزرعه يصل اليوم سعرها إلى 61 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يظل السعر على نفس المستوى صباح يوم الأربعاء وفي افتتاحية التعاملات ببورصة الدواجن بينما سجلت نفس النوعية قيمة سعرية تصل إلى 66 جنيه مصري في السوق الاستهلاكية بشتى المحافظات الجمهورية سعر البانيه في الأسواق المحلية يصل الكيلو جرام من سعر البانيه اليوم الثلاثاء بمختلف المحافظات إلى 140 جنيه مصري في كل الاسواق الاستهلاكية.

سعر الدواجن الساسو

اليوم الثلاثاء تستقر الأسعار سواء بالمزارع أو الأسواق الاستهلاكية حيث يسجل سعر الكيلو في المزرعه مبلغ قدره 95 جنيه مصري وفي الاسواق الاستهلاكية يستقر السعر على نفس المستوى، ومن المتوقع أن يظل السعر على نفس القيمه غدا الأربعاء.

أسعار الدواجن البلدي

تعتبر من أكثر أنواع الفراخ المستهلكة والأثر جوده والسعر الحالي في المزرعة يصل الى 95 جنيه بينما في سوق الاستهلاكية يصل الى 100 جنيه.