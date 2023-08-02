الأحياء التي سيتم إزالتها في السعودية| قائمة بالأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة والرياض والمدينة المنورة

في إطار التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، من تطوير وتحديث البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، قامت أمانات المدن في كل من جدة والرياض والمدينة، بالإعلان عن الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة مع بداية العام الهجري الجديد، مع العلم أن المملكة تشهد أكبر عملية تحويل وتطوير على مستوى العالم تواكبًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمتا على تنفيذها بحلول 2030، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع الأحياء التي سيتم إزالتها في المدن التي تم ذكرها.

قائمة إزالة أحياء مدينة جده

أعلنت أمانة جدة عن الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في جميع المناطق المتهالكة وغير ذلك، وهي تتمثل فيما يلي:-

سيتم إزالة حي اليمانية.

وكذلك إزالة حي القريات.

إزالة حي الفهد.

إزالة حي غليل.

بترومين.

خريطة الأحياء العشوائية التي ستُزال في المدينة

بينما أوضحت الأمانة العامة للمدينة المنورة، عن أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها وفقًا لما هو أتي:-

حي المغيسلة.

الدويمة.

وعيرة.

الأصفرين.

المصانع.

كذلك سيتم إزالة حي التعلة.

إزالة أحياء الرياض في السعودية

وتزامنًا مع الإزالات والتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الأمانة العامة لمدينة الرياض عن بعض الأحياء التي سيتم إزالتها في هذه المدينة، وهي تتمثل في التالي:-

حي الجبي.

سيتم إزالة حي ابن شريم.

حذلك إزالة حي عكاظ.

إضافة إلى إزالة حي المرسلات.

وفي النهاية سيتم إزالة حي النهضة.

وهذه هي بعض الأحياء التي سيتم إزالتها في المدن الثلاثة، وسنوضح لكم في المقال التالي باقي المدن التي سيتم إزالتها.