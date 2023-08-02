أخبار الكويت|| انخفاض كبير في أسعار الذهب بالكويت اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

انخفض سعر الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023 بدولة الكويت، ليتراجع عيار 24 بشل طفيف مع بداية تعاملات اليوم ويسجل نحو 18.16 دينار، أي ما يُعادل 60.03 دولار، في حين بلغت الأونصة العالمية في تعاملات اليوم إلى نحو 1960 دولار أمريكي، هذا وأن هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار والذهب، في حين أنه إذا ارتفع سعر الدولار تنخفض قيمة الذهب والعكس.

سعر الذهب اليوم في الكويت

مع بدء تحديثات أسعار اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2032، فقد جاءت أسعار الذهب بالكويت وفقًا للنحو الذي يتمثل في الأتي:-

بلغ سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 18.16 دينار كويتي، أي بما يُعادل 60.03 دولار أمريكي تقريبًا.

في حين أن سعر الذهب عيار 22 انخفض بشكل طفيف عن تعاملات أمس ليسجل 17.57 دينار كويتي، أي بما يُعادل نحو 57.78 دولار.

هذا وأن سعر الذهب من عيار 21 بلغ نحو 16.77 دينار كويتي، وذلك بما يُعادل نحو 55.16 دولار أمريكي.

إضافة إلى أن عيار 18 انخفض في تعاملات اليوم الأربعاء ليصل عند سعر 14.37 دينار كويتي، وبما يُعادل 47.28 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب بدولة الكويت اليوم الأربعاء، فقد جاء سعر الجنية الذهب وفقًا لما هو أتي:-