خريطة الأحياء التي سيتم ازالتها في الرياض 2023.. وهل الإزالة تشمل حي منفوحه؟

يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خريطة الأحياء التي سيتم ازالتها في الرياض 2023 رغبةً في معرفة المنطقة التي يعيشون فيها هل يشملها الهدد أم لا، حيث تسعى الحكومة في تطوير جميع المناطق العشوائية بمختلف مدن المملكة رغبةً في تحقيق رؤيتها 2030 في القضاء على كافة الأحياء العشوائية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

خريطة الأحياء التي سيتم ازالتها في الرياض

هناك العديد من الأحياء التي عليها إزالة في الرياض والتي جاءت على النحو التالي:

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

حي عكاظ ولكن لا تشمله الإزالة بشكل كامل أنما سيتم إزالة الجزء الشرقي منه فقط.

ساحات حي النهضة.

منطقة خشم العان والتي تتضمن حي ابن شريم.

حي الجبس وهو يتواجد في أطراف العاصمة.

هل الإزالة تشمل حي منفوحه؟

يتساءل الكثيرين حول حي منفوحه وهل ستشمله الإزالة أم لا فالجدير بالذكر أنه واحد من ضمن أحياء الرياض ولكن لم يُدرج ضمن الأحياء التي عليها إزالة ولكن في حال إدارجه من قبل اللجنة المختصة سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

هل سيتم تعويض المتضررين أم لا؟

أعلنت الأمانة العامة عن الرابط الخاص بها لكي يتم التقديم على تعويضات العشوائيات حيث تسعى الحكومة السعودية بشكل دائم في تطوير المناطق العشوائية، ولكي تحصل على تعويض لابد من توفير هذه الأوراق: