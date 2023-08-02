ظهور نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول في ساعات القليلة المقبلة

أعلنت وزارة التربية العراقية موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول، بعد أن تم اقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بجميع أوراق الطلبة والطالبات، إضافة إلى أنه لم يتبق سوى مراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بامتحانات الصف السادس الإعدادي، ولذلك يرغ العديد من أولياء الأمور والطلبة في تأدية امتحاناتهم من أجل التقديم إلى المرحلة الدراسية المقبلة، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول

أكدت وزارة التربية العراقية، أن ظهور امتحانات الصف السادس الإعدادي أصبح على وشك الإعلان، لذلك فإن هناك بعض التوقعات الكبيرة التي تُشير إلى إعلان النتائج في الساعات القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها جميع الطلبة الذين قاموا بتأدية الامتحانات لهذا الصف، مع العلم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل الإنتهاء بشكل مباشر وسريع من مراجعة درجات الطلبة والطالبات في هذا الصف، ليتم الإعلان عنها وتحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة بصيغة الـ PDF في جميع المحافظات.

خطوات استخراج نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

حتى تتمكن من القيام باستخراج نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 دور أول يجب على كل طالب وطالبة اتباع الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-