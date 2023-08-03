رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الادبي والعلمي بالعراق عبر موقع وزارة التربية

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 ميلاديًا، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم دون عناء، ونتائج هذا العام ممتازة بالنسبة للعام السابق، وهذا بفضل الاهتمام بتسهيل توصيل المعلومات للطلاب، وتطوير الخطة المنهجية من أجل النهوض بالتعليم، وانتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب لمعرفة النتائج بعد اتباع الخطة التعليمية المطورة، ومن خلال منطقة النا سنقوم بعرض رابط نتائج السادس الاعدادي لدولة العراق.

رابط نتائج السادس الاعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالكشف عن رابط نتائج السادس الاعدادي لهذا العام، حتى يتمكن كافة الطلاب من معرفة النتائج الخاصة بهم للدور الأول، ويمكن معرفتها من خلال الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى الرابط الرسمي لصفحة وزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا.

ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن السادس الاعدادي العراق.

تظهر عدة خيارات يجب اختيار نتائج الدور الأول.

يتطلب إدخال بعض البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة وهي اسم الطالب، ورقم جلوسه، والمحافظة التي يدرس بها، والمدرسة التابع لها.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، والانتظار لبضع ثواني وسيتم إظهار كل التفاصيل الخاصة بها.

كما يمكن معرفة النتائج للصف السادس الاعدادي الدور الأول من خلال موقع نتائجنا مباشرة من هنا.

طلبات اعتراضات نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

أشارة وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه يحق لأي طالب في الصف السادس الإعدادي معترض على درجاته، أن يقوم بتقديم طلب اعتراض على نتيجته، وهذا بمجرد ظهور نتيجة الدور الأول، وتقوم الجهة المختصة بتعيين لجنة تقوم بمراجعة ورق الطالب في المادة التي يود الاعتراض عليها، وسيتم عرض نتائج الاعتراض على النتائج من خلال الموقع الرسمي لصفحة وزارة التربية والتعليم العراقية فقط.