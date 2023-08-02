رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023 بالإسم| وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023، حالة من القلق الشديد بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الإعدادية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإنتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلاب، حيث أنهى الطلاب الامتحانات في منتصف يوليو الماضي، وأعلنت الوزارة على الفور البدء في أعمال التصحيح في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنها تعمل جاهدة على الإنتهاء من رصد وتجميع نتائج الطلاب حت يتمكنوا من الإطلاع عليها ويستطيعوا التقديم في المرحلة الثانوية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023.

نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023

حيث يشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بسبب ظهور نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023، وأشار الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى تتاكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

وأشار الوزير خلال لقاء له على قناة MBC مصر أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، أو من خلال اتباع الخطوات التالية …

رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2023 بالإسم