موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والنصر، مباراة قوية يترقبها جماهير القلعة البيضاء من شتى أنحاء الوطن العربي ليكون في مواجهة النصر السعودي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي سوف تقام مساء يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2023 ، على ملعب الملك فهد الرياضي.

موعد مباراة الزمالك والنصر

ويبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم عن موعد مباراة الزمالك والنصر التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

يتواجد النصر في صدارة المجموعة “ج” برصيد 4 نقاط شارك الفريق في مباراتين حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى، كانت المباراة الأخيرة للنصر عندما أحرز 4 أهداف مقابل هدف وحيد للمنستيري أحرز الهدف الأول تاليسكا في الدقيقة 42 ، وجاء الهدف الثاني لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 74، أما الهدف الثالث فكان لعبد الإله العمري في الدقيقة 88 ، والهدف الرابع والأخير أحرزه عبد العزيز العليوي في الدقيقة 90 .

أما عن الزمالك الذي يسعى أن يعوض الخسارة التي تلقاها أمام الشباب الذي حقق الفوز بهدف مقابل لا شئ، ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط جمعها الفريق بعد أن شارك في مباراتين حقق الفوز في المباراة الأولى له بأربعة اهداف مقابل لا شئ للمنستيري ، إلا أنه تعثر أمام الشباب بهدف مقابل لا شئ احرزه إيفر بانيغا في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والنصر على قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD التي يمكنكم استقبالها من خلال ادخال التردد التالي…