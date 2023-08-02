مفأجاة 500 جنيه زيادة للدرجة الثالثة من الحكومة.. بشرى سارة للمواطنين تعرف عليها

الحكومة المصرية مُنذ شهر أبريل الماضي قامت بالإعلان عن صرف زيادة لأصحاب المعاشات ومازال الصرف مستمر بالنسبة لهم لإعاناتهم على متطلبات الحياة العصيبة، حيث تسعى الحكومة في توفير يد العون لهم لتوفير حياة كريمة والعمل على النهوض بالمجتمع المصري باكمله، فهي تبذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمواطنين، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

مفأجاة 500 جنيه زيادة للدرجة الثالثة

تسعى الحكومة المصرية في توفير يد العون لكافة المواطنين داخل جمهورية مصر العربية لأصحاب المعاشات والموظفين أيضًا من خلال إصدار القرارات، حيث أصدرت قرار بزيادة المعاشات مُنذ أبريل الماضي ومازالوا يحصلون على هذه الزيادة، فمن الإجراءات التي قامت الحكومة بتحديدهي هي نسبة 8% من الأجر الوظيفي وجاءت بحد أدنى 125 جنيه شهريًا، وتُعتبر العلاوة جزء من الأجر الوظيفي حيث بدء صرفها مُنذ أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه هناك زيادة وهي الحافز الإضافة المُقرر لكافة الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية، وكافة العاملين ولكن الغير مخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تصل لـ 300 جنيه للأقل من الدرجة الرابعة، أما الدرجة الرابعة تحصل على 400 جنيه شهري أما بالنسبة للدرجة الأولى تحصل على 500 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات 2023

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة المعاشات لكافة المواطنين المصريين لإعاناتهم على الحياة والتلبية الاحتياجات الأساسية لهم، حيث قررت منحهم زيادة وصلت لـ 15% من الأجر الرئيسي الخاص بهم وبدأت بالفعل صرفها مُنذ شهر أبريل الماضي وأمس أيضًا تم صرفها فهي مستمرة لأصحاب المعاشات بشكل شهر من اليوم الأول وحتى الخامس تنزل في حساباتهم.